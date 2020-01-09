Нацсовет по телерадиовещанию назначил внеплановую проверку телеканала "Прямой" за посягательство на честь президента

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканалу "Прямой" из-за слов ведущего, в которых якобы содержалось "посягательство на честь и достоинство президента Украины Владимира Зеленского", сообщила первая замглавы регулятора Ольга Герасимьюк.

"В Нацсовет поступило обращение гражданки Касьяненко с жалобой на действия и слова ведущего телеканала "Прямой" Сергея Пояркова, который, по мнению заявителя, "посягает на честь и достоинство президента Украины Зеленского, оскорбляет его семью, отдельных персонажей, этносы и государство, употребляет нецензурную брань". Мониторинг зафиксировал эту трансляцию и определенные высказывания и предлагается назначить внеплановую проверку", - заявила в ходе заседания Герасимьюк.

По мнению Нацсовета, речь идет не только о словах ведущего, но и о содержании всей передачи в целом, в ходе которой не были установлены общепринятые этические рамки.

"Нашему рынку пора дать сигнал о недопустимости многих вещей. Я тут вижу не только политические мотивы - речь идет о нарушении всех этических стандартов профессии. Речь идет не только о президенте Украины - есть признаки обиды, наносимой всей стране, и очень негативно влияет на создание ее имиджа в международном обществе", - подчеркнула Герасимьюк.

Телеканал "Прямой" принадлежит Владимиру Макеенко, однако его ассоциируют с пятым президентом Украины Петром Порошенко. В то же время, сам Порошенко неоднократно заявлял, что не имеет никакого отношения к собственности или управлению телеканалом "Прямой".

В ноябре прошлого года Печерский районный суд Киева наложил арест на EUR32 млн на счетах собственника телеканала "Прямой" Владимира Макеенко в рамках расследования по делу о возможных злоупотреблениях пятого президента Украины Петра Порошенко во время купли-продажи телеканала.