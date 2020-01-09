Количество пользователей российскими электронными почтовыми сервисами в Украине сократилось до 13,7% - исследование ПриватБанка

Количество пользователей российскими электронными почтовыми сервисами в Украине за пять лет сократилось с 64% до 13,7%, свидетельствуют итоги исследования государственного ПриватБанка (Киев), опубликованные на его сайте в четверг.

Вместе с тем с начала 2015 года доля украинских пользователей Gmail выросла втрое и к началу января-2020 составила 67,2%, количество украинцев, которые пользуются украинскими электронными почтовыми сервисами, снизилось на 1 процентный пункт (п.п.) - до 13%, отмечается в исследовании.

Как уточняется, в ходе исследования эксперты банка проанализировали более 6,5 млн электронных адресов клиентов.

"Что ж, в свете конфликта с Россией и постоянно растущей популярности Gmail цифры вполне логичные", - прокомментировал итоги исследования бывший топ-менеджер ПриватБанка Дмитрий Дубилет в своем "Телеграм-канале".