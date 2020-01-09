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10:27 09.01.2020

HP вновь отвергла предложение Xerox о покупке

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HP вновь отвергла предложение Xerox о покупке

Совет директоров HP Inc. в очередной раз отклонил предложение Xerox Holdings Corp. о покупке производителя принтеров и персональных компьютеров.

"Мы повторяем, что совет директоров HP сосредоточен на том, чтобы обеспечить устойчивую выгоду для инвесторов компании в долгосрочной перспективе", - написали гендиректор HP Энрике Лорес и председатель совета директоров Чип Берг в письме, адресованном руководству Xerox.

"Ваше письмо от 6 января 2020 года, касающееся финансирования, не решает главную проблему - предложение Xerox существенно недооценивает HP - и не подлежит обсуждению", - отметили они.

Ранее на этой неделе Xerox сообщила, что заручилась необходимым финансированием для приобретения HP.

Xerox сделала предложение о покупке HP в начале ноября, оценив компанию в $33 млрд. Xerox предложила за каждую акцию HP $17 денежными средствами и 0,137 собственной акции. Совет директоров HP 17 ноября отклонил предложение Xerox, заявив, что сделка недооценивает компанию и не отвечает интересам ее акционеров. Руководство HP также усомнилось в способности Xerox привлечь достаточное финансирование для сделки.

Вслед за этим, 21 ноября, Xerox направила письмо руководству HP, в котором пригрозила, что обратится с предложением о покупке напрямую к акционерам компании. Позднее компания подтвердила это намерение.

Акции HP в ходе дополнительных торгов в Нью-Йорке в среду снизились на 0,38%, бумаги Xerox подросли на 0,03%.

Теги: #hp #xerox
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