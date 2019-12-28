Телеком

14:13 28.12.2019

lifecell запустил 3G/4G связь в Днепровском метрополитене в тестовом режиме

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lifecell запустил 3G/4G связь в Днепровском метрополитене в тестовом режиме

Мобильный оператор компания lifecell запустила скоростной мобильный интернет в Днепровском метро в тестовом режиме на двух станциях, говорится в сообщении оператора.

Оператор обеспечил своим абонентам доступ к 3G и 4G интернету на станциях "Вокзальная" и "Метростроителей", а также на перегоне между ними.

В планах lifecell - покрыть высокоскоростным мобильным интернетом весь Днепровский метрополитен.

Следующей станцией, на которой lifecell планирует обеспечить 3G / 4G связь, станет станция "Металлургов".

Ожидается, что скорость мобильного интернета в метро составит до 70 Мбит / сек.

Как сообщалось, lifecell планирует отстаивать право использования формулировки "4.5G".

24 декабря АМКУ рекомендовал мобильному оператору lifecell прекратить упоминать в своей рекламе маркетинговое название "4.5G" (технология 4G, LTE).

Теги: #связь #метро #lifecell #днепр
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