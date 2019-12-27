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16:00 27.12.2019

"Киевстар" подключил к 4G-сети еще 68 населенных пунктов в 4 областях Украины

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"Киевстар" подключил к 4G-сети еще 68 населенных пунктов в 4 областях Украины

"Киевстар" подключил к 4G-сети еще 68 населенных пунктов в Запорожской, Полтавской, Ивано-Франковской и Луганской областях, сообщил оператор.

В Запорожской области к сети скоростной передачи данных присоединились города Энергодар и Днепрорудное, в Полтавской области – Глобино, в Ивано-Франковской – город Бурштын, а в Луганской – Попасная. Кроме этих городов связь 4G от "Киевстар" начала работать в десятках прилегающих сел.

По состоянию на конец декабря скоростной мобильный интернет оператора по технологии 4G доступен уже для более 74% населения Украины.

Чтобы обеспечить населению Украины доступ к новым технологиям связи, "Киевстар" установил более 8 тыс. базовых станций, поддерживающих стандарт 4G, услугами такой связи смогли воспользоваться уже более 8 млн абонентов.

В ноябре 2019 года в сети "Киевстар" абоненты использовали на 45% больше дата трафика, чем за весь 2016 год.

"Киевстар" - украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами к концу 2018 года пользовалось около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).

Теги: #4g #киевстар
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