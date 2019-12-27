lifecell планирует отстаивать право использования формулировки "4.5G"

Оператор мобильной связи компания lifecell не согласен с рекомендациями Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и планирует отстаивать возможность использования формулировки "4.5G" в своих коммуникациях.

"Основываясь на информации, обнародованной на сайте АМКУ 24 декабря 2019 года, оператор lifecell выражает категорическое несогласие с указанными выводами относительно использования формулировки "4.5G" в коммуникациях. Более того, публично озвученная позиция АМКУ наносит прямой ущерб репутации бренда и негативно влияет на формирование восприятия качества услуг компании", - считают в lifecell.

Как сообщает пресс-служба оператора, lifecell пока не получил официальные рекомендации в письменной форме от АМКУ относительно использования указанной формулировки в своих коммуникациях.

В пресс-службе оператора агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили планы отстаивать право пользоваться выбранной формулировкой, поскольку оборудование, поставляемое в Украину для сети оператора lifecell, полностью соответствует характеристикам и функционалу технологии LTE-Advanced PRO (4.5G).

Как сообщалось, 24 декабря АМКУ рекомендовал мобильному оператору lifecell прекратить упоминать в своей рекламе маркетинговое название "4.5G" (технология 4G, LTE).