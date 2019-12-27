Телеком

12:34 27.12.2019

"Укртелеком" не будет повышать цены на фиксированную телефонию для населения с января

1 мин читать
"Укртелеком" не будет повышать цены на фиксированную телефонию для населения с января

"Укртелеком" отказался от планов повысить стоимость услуг фиксированной телефонии для населения с 1 января 2020 года, сообщила пресс-служба компании агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

"Рост затрат на предоставление услуг связи как в компании, так и в отрасли в целом создал необходимость повышения цен. Это уже отразилось в постепенном увеличении цен на рынке мобильной связи. В то же время "Укртелеком" нашел возможность сдержать подорожание своей услуги фиксированной телефонии для населения в связи с ее социальной значимостью", - подчеркивают в компании.

Оператор продолжает внимательно анализировать макроэкономическую и рыночную ситуацию, чтобы предлагать клиентам наиболее доступные цены на услуги, с учетом их социальной важности.

Тарифы для бизнеса будут повышены в соответствии с решением госрегулятора.

В компании отмечают, что граничные тарифы выросли на 10% - это в среднем 3-7 грн без НДС на тарифных планах. Пакетные предложения для бизнеса  выключающие набор опций такие как звонки на мобильные и междугородние номера также изменятся.

Теги: #телефония #цена #укртелеком
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:27 24.12.2019
"Укртелеком" с 2020г повышает тарифы на услуги фиксированной телефонии на 20-24%

"Укртелеком" с 2020г повышает тарифы на услуги фиксированной телефонии на 20-24%

10:53 24.12.2019
АЗС "Приват" после совещания в Офисе президента снизили цены на топливо на 1 грн/литр, UPD, ОККО и WOG – на 0,5 грн/литр – эксперт

АЗС "Приват" после совещания в Офисе президента снизили цены на топливо на 1 грн/литр, UPD, ОККО и WOG – на 0,5 грн/литр – эксперт

17:56 23.12.2019
"Нафтогаз" продлил срок отказа от гарантированной цены до 30 декабря

"Нафтогаз" продлил срок отказа от гарантированной цены до 30 декабря

21:02 20.12.2019
Гончарук рассчитывает на снижение цен на газ для населения

Гончарук рассчитывает на снижение цен на газ для населения

19:29 13.12.2019
"Нафтогаз" в январе-2020 снизит цену на газ для промышленности на 6-6,2%

"Нафтогаз" в январе-2020 снизит цену на газ для промышленности на 6-6,2%

14:12 13.12.2019
"Нафтогаз" с 1 января предложит промпотребителям покупать газ по 25%-ной предоплате – топ-менеджер НАК

"Нафтогаз" с 1 января предложит промпотребителям покупать газ по 25%-ной предоплате – топ-менеджер НАК

13:42 10.12.2019
"Нафтогаз" на декабрь понизил цену на газ для населения на 13%

"Нафтогаз" на декабрь понизил цену на газ для населения на 13%

12:27 10.12.2019
Гарантированная цена газа для населения на I кв. 2020г составит 5,5 тыс. грн без НДС и тарифов на транспортировку

Гарантированная цена газа для населения на I кв. 2020г составит 5,5 тыс. грн без НДС и тарифов на транспортировку

09:30 09.12.2019
Газпром: доходов от экспорта больше не хватает для субсидирования российского рынка

Газпром: доходов от экспорта больше не хватает для субсидирования российского рынка

09:12 04.12.2019
"Укртелеком" и Ощадбанк намерены заключить мировое соглашение

"Укртелеком" и Ощадбанк намерены заключить мировое соглашение

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацсовет по телерадиовещанию проверит спутниковый канал "НАШ" за трансляцию пресс-конференции Путина

НАБУ проводит обыски в офисе одесского телеканала "Думская TV "

Решение о продаже прав на трансляцию "Слуги народа" российскому "ТНТ" принимала шведская Eccho Rights – "Квартал 95"

NEQSOL Holding закрыл сделку по покупке "Vodafone Украина" с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI

Bakcell купит "Vodafone Украина" за $734 млн, оператор продолжит работу под брендом Vodafone

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент уволил Склярова с поста члена Нацкомисии по госрегулированию в сфере связи и информатизации

"Киевстар" запускает услугу оплаты такси с помощью мобильных денег

Huawei получила от правительства Китая финансовую помощь в размере $75 млрд - WSJ

Французький регулятор оштрафував Google на 150 млн євро за правила розміщення реклами

Tencent намерена инвестировать более $10 млрд в Европу

Twitter удалил тысячи аккаунтов из Саудовской Аравии

В США сообщили о секретном проекте Apple

Нацсовет по телерадиовещанию проверит спутниковый канал "НАШ" за трансляцию пресс-конференции Путина

Доведение информации до сведения госслужащих средствами телекоммуникаций будет фиксироваться протоколом с тремя подписями

НАБУ проводит обыски в офисе одесского телеканала "Думская TV "

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА