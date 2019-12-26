"Киевстар" запускает услугу оплаты такси с помощью мобильных денег

Мобильный оператор "Киевстар" запускает услугу оплаты службы такси 838 с помощью SMS, сообщила пресс-служба компании в четверг.

Согласно релизу, услуга доступна всем абонентам предоплаты "Киевстар" в 15 городах Украины, где работает такси 838.

Расчет реализовывается с помощью финансового сервиса "Киевстар" "Смарт-Гроши". Для этого при заказе нужно указать форму оплаты "Смарт-Гроши" от "Киевстара" либо загрузить приложение "Такси 838" в App Store или Google Play и выбрать соответствующую форму оплаты. При этом данные кредитной карты вводить не нужно – абоненту достаточно иметь необходимую сумму на своем мобильном счете. "Услуга простая, безопасная и не требует от пассажира введения личных данных", - цитирует пресс-служба руководителя департамента мобильных финансовых сервисов "Киевстар" Сергея Коптика.

По подсчетам оператора, потенциально воспользоваться приложением могут более 150 тыс. абонентов - именно столько клиентов "Киевстар" вызвало службу 838 за последние несколько месяцев, хотя оплатой с помощью кредитной карты воспользовалось менее 17% пассажиров. "Это говорит о том, что украинцы все же еще настороженно относятся к привязыванию данных карты в приложениях", - пояснил Коптик.

Оператор отмечает, что всего на платформе "Смарт-Гроши" размещено более 2,5 тыс. активных сервисов, по которым было реализовано более 10 млн. трансакций. Наиболее востребованные сервисы - это оплата телекоммуникационных услуг, национальных лотерей, покупки в интернете и оплата проезда в общественном транспорте.

"Киевстар" - украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами к концу 2018 года пользовалось около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).