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10:13 26.12.2019

Huawei получила от правительства Китая финансовую помощь в размере $75 млрд - WSJ

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Huawei получила от правительства Китая финансовую помощь в размере $75 млрд - WSJ

Финансовая помощь со стороны китайских властей в размере десятков миллиардов долларов позволила Huawei Technologies Co. стать лидером телекоммуникационной отрасли, пишет газета The Wall Street Journal.

При этом масштаб господдержки Huawei существенно превосходит помощь, которую получили от правительств своих стран ближайшие конкуренты компании.

Huawei получила от китайского правительства $75 млрд в виде субсидий, кредитных ресурсов, налоговых льгот и других форм финансовой помощи, показал проведенный WSJ анализ. Это позволило крупнейшему в мире производителю телекоммуникационного оборудования поддерживать более низкие цены, чем у конкурентов.

Самую существенную финансовую помощь - около $46 млрд - компания получила за счет займов, кредитных линий и другой поддержки со стороны государственных банков. Налоговые льготы позволили компании сэкономить около $25 млрд в период между 2008 и 2018 годом. На долю субсидий пришлось $1,6 млрд, еще $2 млрд пришлось на скидки на земельные участки, которые приобретала Huawei.

В сообщении Huawei говорится, что компания получила "небольшие и несущественные" субсидии на развитие своих исследований, что, по словам производителя оборудования, не является чем-то необычным. Основная часть господдержки, в том числе налоговые льготы, были доступны и для других представителей сектора, отмечается в сообщении.

Теги: #huawei #китай #финпомощь
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