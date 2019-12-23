Французький регулятор оштрафував Google на 150 млн євро за правила розміщення реклами

Французький регулятор з питань конкуренції оштрафував Google на 150 млн євро за зловживання своїм домінантним становищем при розробці правил функціонування платформи Google Ads.

Як наголошується в повідомленні на сайті регулятора, ці правила містять неточні визначення, що дає Google можливість інтерпретувати їх залежно від ситуації. Йдеться, зокрема, про положення, яке забороняє продаж безкоштовних товарів і послуг. На думку французького регулятора, складно визначити характер послуг, які "можуть надаватися безкоштовно". Це стосується, наприклад, надання інформації про прогноз погоди й пошуку телефонних номерів.

Розслідування стосовно Google було розпочато у зв'язку зі скаргою компанії Gibmedia, розробника сайту про погоду info-meteo.fr і телефонних довідників online. Компанія, на сайтах якої надаються платні послуги, заявила, що у 2015 році її аккаунт на Google Ads було заблоковано без повідомлення та через необ'єктивні причини. При цьому рекламу низки інших сайтів, що надають аналогічні послуги, не було заблоковано.

Крім цього, регулятор зазначає, що Google часто змінює свою інтерпретацію правил, що створює невизначеність для рекламодавців. У вересні 2014 року Google визнав сайт Gibmedia з пошуку абонента за номером телефону відповідним своїм правилам, а в січні 2015 заблокував його рекламу. Google також неодноразово змінював самі правила без повідомлення зацікавленим користувачам.

Регулятор зазначає, що йому не вдалося встановити, що Google навмисно підривав конкуренцію і перешкоджав розвитку нових сайтів. Однак дії компанії свідчать "у найкращому випадку про недбалість".

За рішенням французького регулятора Google також має внести ясність у правила функціонування Google Ads та порядок блокування облікових записів і переглянути процедуру інформування про зміни правил.

Google, у свою чергу, заявила, що Gibmedia за допомогою своїх рекламних оголошень обманним шляхом змушувала користувачів платити за послуги на непрозорих умовах, повідомляють англомовні ЗМІ.

Американська компанія має намір оскаржити рішення французької влади.