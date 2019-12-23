Tencent намерена инвестировать более $10 млрд в Европу

Китайский интернет-гигант Tencent Holdings Ltd. планирует со следующего года увеличить инвестиции в развитие бизнеса в Европе, в особенности в Германии, заявил Ли Шивэй, глава европейского подразделения Tencent, специализирующегося на облачных решениях.

"В 2020 году мы будем инвестировать в Европу более $10 млрд, примерно треть из этого в Германию", - сказал Ли Шивэй в интервью немецкой газете Handelsblatt.

По его словам, Германия является важнейшим рынком для Tencent за пределами Китая, и компания рассчитывает расширить здесь свое присутствие.

Пока в офисе Tencent во Франкфурте работает лишь 20 человек, отметил Ли Шивэй. В ближайшие три-четыре года Tencent планирует создать порядка 3 тыс. новых рабочих мест в Европе, преимущественно в Германии, но также во Франции и в Великобритании.

Акции Tencent подорожали на 0,7% по итогам торгов в Гонконге в понедельник, с начала года их стоимость выросла на 20,3%.