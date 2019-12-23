Телеком

11:02 23.12.2019

Tencent намерена инвестировать более $10 млрд в Европу

1 мин читать
Tencent намерена инвестировать более $10 млрд в Европу

 Китайский интернет-гигант Tencent Holdings Ltd. планирует со следующего года увеличить инвестиции в развитие бизнеса в Европе, в особенности в Германии, заявил Ли Шивэй, глава европейского подразделения Tencent, специализирующегося на облачных решениях.

"В 2020 году мы будем инвестировать в Европу более $10 млрд, примерно треть из этого в Германию", - сказал Ли Шивэй в интервью немецкой газете Handelsblatt.

По его словам, Германия является важнейшим рынком для Tencent за пределами Китая, и компания рассчитывает расширить здесь свое присутствие.

Пока в офисе Tencent во Франкфурте работает лишь 20 человек, отметил Ли Шивэй. В ближайшие три-четыре года Tencent планирует создать порядка 3 тыс. новых рабочих мест в Европе, преимущественно в Германии, но также во Франции и в Великобритании.

Акции Tencent подорожали на 0,7% по итогам торгов в Гонконге в понедельник, с начала года их стоимость выросла на 20,3%.

Теги: #ес #инвестиции #интернет #китай
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:27 21.12.2019
Обнародован текст протокола встречи представителей Европейского союза, Украины и РФ, а также компаний этих стран

Обнародован текст протокола встречи представителей Европейского союза, Украины и РФ, а также компаний этих стран

17:28 21.12.2019
Джонсон обещает избежать Brexit без договора с ЕС

Джонсон обещает избежать Brexit без договора с ЕС

19:04 20.12.2019
Зеленский заявил о необходимости увеличения американских инвестиций в украинскую экономику – разговор с новым послом в США

Зеленский заявил о необходимости увеличения американских инвестиций в украинскую экономику – разговор с новым послом в США

14:49 20.12.2019
ЕС выделил дополнительно 8 млн евро для помощи пострадавшим от конфликта на Донбассе

ЕС выделил дополнительно 8 млн евро для помощи пострадавшим от конфликта на Донбассе

14:26 20.12.2019
Согласованы условия для транзита газа через Украину в Европу с начала 2020г - представитель ЕС

Согласованы условия для транзита газа через Украину в Европу с начала 2020г - представитель ЕС

15:45 19.12.2019
Совет ЕС продлил экономические санкции против РФ на шесть месяцев

Совет ЕС продлил экономические санкции против РФ на шесть месяцев

14:23 19.12.2019
МК "Запорожсталь" за 7 лет направил на экомодернизацию 11 млрд грн и признан "Лидером эко-инвестиций"

МК "Запорожсталь" за 7 лет направил на экомодернизацию 11 млрд грн и признан "Лидером эко-инвестиций"

12:21 19.12.2019
В парламентском Комитете ассоциации Украина-ЕС прошла жесткая дискуссия по языковому вопросу для меньшинств в Украине

В парламентском Комитете ассоциации Украина-ЕС прошла жесткая дискуссия по языковому вопросу для меньшинств в Украине

12:11 19.12.2019
Ссылки инициаторов параллельного импорта лекарств на опыт ЕС некорректны – мнение

Ссылки инициаторов параллельного импорта лекарств на опыт ЕС некорректны – мнение

10:59 19.12.2019
Зеленский назначил экс-замминистра Кабмина Камышева послом в Китае

Зеленский назначил экс-замминистра Кабмина Камышева послом в Китае

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацсовет по телерадиовещанию проверит спутниковый канал "НАШ" за трансляцию пресс-конференции Путина

НАБУ проводит обыски в офисе одесского телеканала "Думская TV "

Решение о продаже прав на трансляцию "Слуги народа" российскому "ТНТ" принимала шведская Eccho Rights – "Квартал 95"

NEQSOL Holding закрыл сделку по покупке "Vodafone Украина" с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI

Bakcell купит "Vodafone Украина" за $734 млн, оператор продолжит работу под брендом Vodafone

ПОСЛЕДНЕЕ

Twitter удалил тысячи аккаунтов из Саудовской Аравии

В США сообщили о секретном проекте Apple

Нацсовет по телерадиовещанию проверит спутниковый канал "НАШ" за трансляцию пресс-конференции Путина

Доведение информации до сведения госслужащих средствами телекоммуникаций будет фиксироваться протоколом с тремя подписями

НАБУ проводит обыски в офисе одесского телеканала "Думская TV "

Коломойский возглавит набсовет телеканала "1+1"

Верховный суд отменил указ Зеленского об увольнении Горковенко с должности члена Нацсовета по теле- радиовещанию

Набсовет "Киевстара" покинул главный финансовый директор VEON Вестли

15-летняя победительница STEM is FEM из Днепра отправится на IT-фестиваль в Испанию

Китай пригрозил Германии ответными мерами в случае закрытия Huawei доступа к рынку

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА