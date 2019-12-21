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11:07 21.12.2019

Twitter удалил тысячи аккаунтов из Саудовской Аравии

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Twitter удалил тысячи аккаунтов из Саудовской Аравии

Сервис микроблогов Twitter удалил почти 6 тысяч аккаунтов, созданных в Саудовской Аравии. Решение принято в связи с нарушением «политики в отношении манипуляции платформой», сообщили в компании в пятницу вечером.
 
По данным Twitter, удаленные аккаунты представляют основную часть более крупной сети из более чем 88 тысяч аккаунтов, которые занимались спамом по широкому спектру тем.
 
Сеть «занималась манипуляцией платформой» в разных формах, которая была направлена на беседы, имеющие отношение к Саудовской Аравии и продвигающие их геополитические интересы на мировой арене. Чаще всего эти аккаунты распространяли сообщения, «благоприятные для саудовских властей». Некоторые из них касались событий, имеющих отношение к аудитории на Западе.

Теги: #twitter
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