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14:42 20.12.2019

Нацсовет по телерадиовещанию проверит спутниковый канал "НАШ" за трансляцию пресс-конференции Путина

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Нацсовет по телерадиовещанию проверит спутниковый канал "НАШ" за трансляцию пресс-конференции Путина

Национальный сонет по вопросам телевидения и радиовещания назначил для ООО "НАШ 365" (спутниковая версия телеканала "НАШ", Киев) внеплановую выездную проверку на основании мониторинга, проведенного 19 декабря 2019 года.

Как отмечается в сообщении на сайте госрегулятора, 19 декабря в эфире телеканала была зафиксирована трансляция пресс-конференции президента Российской Федерации Владимира Путина (в 13:08), которая сопровождалась плашкой "Москва. Вживую", с одновременной прямой трансляцией с улицы Крещатик в Киеве, протитрованной плашкой "Нацкорпус перекрыл Крещатик".

"Текст высказываний, зафиксированных во время официального мониторинга Нацсовета, указывает на то, что их основной темой является информация негативного характера в контексте вопросов, связанных с национальной безопасностью Украины и ее территориальной целостностью", - подчеркивается в сообщении Нацсовета.

Эти факты, по мнению госрегулятора, имеют признаки нарушения законодательства Украины в сфере телевидения, радиовещания и информации.

По результатам проверки регулятор примет соответствующее решение.

Как сообщалось, Нацсовет по телерадиовещанию в 2019 году неоднократно назначал внеплановые проверки телеканалу "НАШ", в том числе и за нарушение программной концепции.

Согласно данным Государственного реестра физических и юридических лиц-предпринимателей, бенефициарным собственником компании "Наша Прага" является отец народного депутата Евгения Мураева Владимир Мураев.

Выручка ООО "Наша Прага" в 2017 году сократилась на 27,3% – до 3,87 млн грн, чистая прибыль выросла в 4,6 раза – до 4,36 млн грн

Теги: #проверка #телерадиовещание #нацсовет
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