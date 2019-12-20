Телеком

12:01 20.12.2019

Доведение информации до сведения госслужащих средствами телекоммуникаций будет фиксироваться протоколом с тремя подписями

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Доведение информации до сведения госслужащих средствами телекоммуникаций будет фиксироваться протоколом с тремя подписями

Кабмин утвердил порядок фиксации доведения информации или документов до сведения государственного служащего путем использования средств телекоммуникационной связи.

Об этом говорится в постановлении Кабмина № 1042 от 11 декабря 2019 года, обнародованном на сайте правительства.

Согласно указанному порядку, информация и документы направляются госслужащему исключительно на его e-mail или по другим контактным данным, которые он сообщил службе управления персоналом при поступлении и которые указаны в его личном деле.

Факт доведения информации или документов до сведения госслужащего фиксируется протоколом, который составляется в произвольной форме работником госоргана, ответственным лицом или руководителем госслужбы.

Протокол должен содержать: дату, время и место составления протокола; основание направления информации или документов государственному служащему со ссылкой на соответствующую норму Закона; дату, время и вид средства телекомсвязи, с помощью которого осуществлялось отправление; контактные данные и должность госслужащего; краткое содержание информации.

Кроме того, протокол должен содержать подпись, дату, наименование должности и ФИО: отправителя, уполномоченного работника госоргана, который составил протокол и руководителя службы управления персоналом; приложения к протоколу, подтверждающие факт направления информации или документов (копию снимка экрана средства телекомсвязи и т.п.).

Протокол составляется в одном экземпляре и хранится в службе управления персоналом.

Госслужащий, которому доведена информация или документы к сведению, имеет право получить заверенную в установленном порядке копию соответствующего протокола.

Теги: #связь #информация #телеком #госслужащие #кабмин
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