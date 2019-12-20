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11:51 20.12.2019

НАБУ проводит обыски в офисе одесского телеканала "Думская TV "

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НАБУ проводит обыски в офисе одесского телеканала "Думская TV "

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) проводит обыски в офисе телеканала "Думская TV " на улице Канатной в Одессе, сообщается на сайте телеканала.

Как сообщают сотрудники телеканала, обыск начался около 9:30. Работников телеканала не пускают на рабочие места, толкают, хватают за руки и не дают снимать происходящее. Правоохранители изымают компьютеры и серверы канала.

"Руководство телеканала "Думская TV " считает обыски политически мотивированными и называет их не иначе как давлением на свободу слова в СМИ", - подчеркивает редакция "Думская TV " в сообщении в Телеграм-канале компании.

По предварительной информации, обнародованной телеканалом, обыск связан с тем, что у правоохранителей есть вопросы к одному из собственников здания.

Теги: #набу #думская #одесса #обыски
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