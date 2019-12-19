Верховный суд отменил указ Зеленского об увольнении Горковенко с должности члена Нацсовета по теле- радиовещанию

Верховный суд в четверг признал противоправным указ президента Украины Владимира Зеленского об отмене назначения Владимира Горковенко членом Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

"Верховный суд иск Горковенко Владимира Валентиновича удовлетворил частично. Признал противоправным и отменил указ президента Украины от 24 мая 2019 №323/2019 года об отмене назначения Владимира Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - сообщает пресс-служба суда на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что решение вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не была подана. В случае подачи апелляционной жалобы судебное решение Верховного суда, если оно не отменено, вступает в законную силу после вступления в законную силу решения Большой палаты Верховного суда по результатам апелляционного пересмотра.

"Решение может быть обжаловано в Большой палаты Верховного суда в течение 30 дней со дня составления полного текста судебного решения. С судебными решениями по делу № 9901/286/19 можно будет ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 27 мая бывший член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Владимир Горковенко обжаловал в Кассационном административном суде Верховного суда указ президента Владимира Зеленского об увольнении его с должности.

4 мая 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил члена Нацсовета по телерадиовещанию Юрия Артеменко и назначил на его место Владимира Горковенко.

Однако после вступления в должность президент Владимир Зеленский указом от 24 мая отменил указ Порошенко от 4 мая об увольнении Артеменко, восстановив его в должности члена Нацсовета. Другим указом Зеленский уволил с этой должности Владимира Горковенко.

Горковенко заявил, что считает незаконным свое увольнение указом нового главы государства Зеленского.