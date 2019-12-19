Набсовет "Киевстара" покинул главный финансовый директор VEON Вестли

Наблюдательный совет мобильного оператора "Киевстар" прекратил полномочия члена Набсовета, финдиректора VEON Тронда Эдегорда Вестли.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), такое решение принято 17 декабря 2019 года на основании заявления Вестли о сложении полномочий по собственному желанию.

Вместо него членом Набсовета "Киевстара" никого не назначили.

"Киевстар" - украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами к концу 2018 года пользовалось около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).