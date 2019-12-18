15-летняя победительница STEM is FEM из Днепра отправится на IT-фестиваль в Испанию

В Киеве выбрали победительницу IT-модуля благотворительного образовательного проекта STEM is FEM. Ей стала десятиклассница Вероника Подлеснова. Вскоре она поедет в Испанию на Webit Festival Europe, одно из ключевых технологических событий Европы.

С помощью онлайн тестирования на сайте проекта из 80 желающих отобрали 23 участницы образовательного модуля из 8 украинских городов. Девушки слушали спикеров, среди которых были работницы IT-отрасли и известные украинки, среди которых Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская и народный депутат Украины Кира Рудик. Также участники посетили IT-компании GlobalLogic и Beetroot.

На модуле было конкурсное задание – девушки должны были предложить модель, по которой на сайте возможно реализовать систему, где разные пользователи имеют доступ к разным частям информации. Гран-при получила пятнадцатилетняя Вероника Подлеснова из Днепра. 17 июня 2020 она посетит Webit Festival Europe в Валенсии (Испания). Это одно из ключевых европейских событий в сфере технологического бизнеса. В 2019 году фестиваль посетили 15 000 участников, представлявших 120 стран. Выступали более 450 спикеров из крупнейших технологических компаний мира – CISCO, Huawei, Ubuntu, Skyscanner, Amazon, Mastercard, DELL, BMW, BLABLA car, Airbus.

"Проект STEM is FEM очень современный, интересный, дает возможность проявить себя, познакомиться с новыми креативным людьми, которые достигли успеха и готовы поделиться своим опытом. Этот проект мотивирует развиваться, узнавать новое, совершенствовать свои навыки и открывает горизонты для самореализации в будущем. Лично меня проект удивил своим масштабом организации и я хочу, чтобы он дальше развивался и заинтересовал еще больше девочек в нашей стране, как он заинтересовал меня", - делится впечатлениями победительница Вероника Подлеснова.

«У нашей победительницы большой потенциал. Приятно поддерживать такие таланты. Желаю ей отличной поездки в Испанию, много полезных знакомств, вдохновения и креативных идей», – говорит один из инициаторов проекта, руководитель компании Gamingtec Сапар Карягдыев.

Статус победительниц также получили киевлянка Елизавета Ситникова и Мария Щербань из Запорожья. Их наградили годовой подпиской на онлайн-лекции от платформы Projector Online. Они получили доступ к более чем 150 лекциям о графическом и веб-дизайне, менеджменте и маркетинге, разработке программного обеспечения и игр.

STEM is FEM – благотворительный образовательный проект, который мотивирует девушек выбирать STEM-специальности. По мнению инициаторов, это должно стать первым шагом в преодолении гендерного неравенства в технологической сфере Украины. Уже в январе 2020 года на сайте проекта начнется конкурс на участие в образовательном модуле по теме "Энергетика и экология".