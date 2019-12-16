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14:16 16.12.2019

Китай пригрозил Германии ответными мерами в случае закрытия Huawei доступа к рынку

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Китай пригрозил Германии ответными мерами в случае закрытия Huawei доступа к рынку

Посол КНР в Германии Ву Кен пригрозил Берлину ответными мерами в случае введения запрета на использование телекоммуникационного оборудования Huawei, предназначенного для построения сетей связи пятого поколения (5G), сообщает агентство Bloomberg.

"Если Германия примет решение, которое приведет к отстранению Huawei от германского рынка, это будет иметь последствия. Китайское правительство не будет бездействовать", - заявил Ву Кен на мероприятии, организованном немецкой газетой Handelsblatt.

Недовольство Пекина вызвано законодательной инициативой правящей коалиции во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая накладывает ряд запретов на "ненадежных" поставщиков оборудования для сетей 5G, отмечает Bloomberg. Хотя в законопроекте нет конкретных упоминаний Huawei, он разрабатывался специально против китайской компании и был представлен после продолжительных дебатов на тему безопасности 5G.

Huawei, крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования и второй по количеству продаваемых устройств производитель смартфонов, оказался втянут в противостояние США и Китая в торговой сфере. В мае США внесли Huawei в "черный список", поскольку, по мнению американских властей, она занималась сбором разведывательной информации в пользу китайского правительства - обвинения, которые компания неоднократно отвергала. В результате деятельность Huawei на американском рынке была значительно ограничена.

Примеру США последовали и некоторые другие страны. За последний год от использования продуктов Huawei в мобильных сетях отказались, в частности, Австралия, Япония, Новая Зеландия, Канада и Тайвань. Операторы связи в Германии выступают против отстранения Huawei, отмечая, что подобная мера приведет к повышению затрат и задержкам с развертыванием сетей 5G.

Теги: #huawei #китай #германия
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