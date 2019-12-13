Телеком

16:08 13.12.2019

Microsoft представила свою самую мощную игровую консоль Xbox Series X

1 мин читать
Microsoft представила свою самую мощную игровую консоль Xbox Series X

Американская Microsoft официально представила новую игровую приставку Xbox Series X, начало продаж которой запланировано на праздничный сезон 2020 года.

По словам исполнительного вице-президента игрового подразделения Microsoft Фила Спенсера, новая приставка Xbox будет самой быстрой и мощной. Вычислительная мощность Xbox Series X будет в четыре раза выше, чем у предыдущей модели Xbox One X. При этом, работать она будет максимально тихо.

Основой приставки станет процессор, созданный в партнерстве с AMD на базе текущей архитектуры Zen 2 и следующего поколения - RDNA. За хранение данных отвечает SSD диск нового поколения.

Устройство больше похоже на системный блок настольного компьютера, чем на привычную игровую консоль. Приставку можно будет расположить как вертикально, так и горизонтально.

Компания также представила новый беспроводной геймпад Xbox Wireless Controller. На нем имеется кнопка Share ("Поделиться"), позволяющая делать снимки экрана и производить запись видео. Новый беспроводной контроллер будет совместим с Xbox One и Windows 10, он входит в комплект Xbox Series X.

Японская Sony Corp., конкурент Microsoft в производстве игровых консолей, ранее сообщала, что ее новая игровая приставка PlayStation 5 также поступит в продажу в праздничный сезон конца 2020 года.

Акции Microsoft по итогам торгов в четверг на бирже Nasdaq подорожали на 0,43%.

Теги: #microsoft
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:08 18.11.2019
Билл Гейтс возглавил список богатейших людей мира, обойдя основателя Amazon Безоса

Билл Гейтс возглавил список богатейших людей мира, обойдя основателя Amazon Безоса

14:49 07.11.2019
Microsoft в Украине ожидает рост доходов от продажи облачных технологий на 50% ежегодно

Microsoft в Украине ожидает рост доходов от продажи облачных технологий на 50% ежегодно

11:30 03.10.2019
Microsoft вновь будет выпускать смартфоны

Microsoft вновь будет выпускать смартфоны

12:56 19.09.2019
Microsoft решил выкупить свои акции на $40 млрд

Microsoft решил выкупить свои акции на $40 млрд

11:35 19.09.2019
Microsoft планирует выкупить свои акции на $40 млрд

Microsoft планирует выкупить свои акции на $40 млрд

10:50 17.09.2019
"Киевстар" и Microsoft предлагают бизнес-клиентам совместное облачное решение Azure Stack

"Киевстар" и Microsoft предлагают бизнес-клиентам совместное облачное решение Azure Stack

10:32 19.07.2019
Microsoft увеличил прибыль более чем в 2 раза в прошлом фингоду, выручка превысила $125 млрд

Microsoft увеличил прибыль более чем в 2 раза в прошлом фингоду, выручка превысила $125 млрд

21:02 21.05.2019
Четвёртая промышленная революция уже происходит здесь и сейчас. Украина присматривается – эксперты

Четвёртая промышленная революция уже происходит здесь и сейчас. Украина присматривается – эксперты

12:19 25.04.2019
Microsoft увеличила прибыль и выручку в III финквартале, капитализация приближается к $1 трлн

Microsoft увеличила прибыль и выручку в III финквартале, капитализация приближается к $1 трлн

14:05 18.03.2019
Huawei создала собственные ОС на случай блокирования ей доступа к продуктам Google и Microsoft

Huawei создала собственные ОС на случай блокирования ей доступа к продуктам Google и Microsoft

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Решение о продаже прав на трансляцию "Слуги народа" российскому "ТНТ" принимала шведская Eccho Rights – "Квартал 95"

NEQSOL Holding закрыл сделку по покупке "Vodafone Украина" с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI

Bakcell купит "Vodafone Украина" за $734 млн, оператор продолжит работу под брендом Vodafone

МТС уйдет с украинского телеком-рынка, продав "Vodafone Украина" за $734 млн

Нацсовет по телерадио проведет внеплановую проверку телеканала "NewsOne"

ПОСЛЕДНЕЕ

Минцифры разместило проект "Дия" в "облаке" провайдера De Novo

Минцифры набирает IT-команду для развития приложения "Дия"

Решение о продаже прав на трансляцию "Слуги народа" российскому "ТНТ" принимала шведская Eccho Rights – "Квартал 95"

"1+1 media" и "Киевстар" запускают совместный сервис "Киевстар ТВ" с доступом для абонентов любых интернет-провайдеров

lifecell запускает услугу виртуального номера

УГЦР визуализировал зоны покрытия территории Украины сетями мобильной связи и Wi-Fi-сигналом

Самыми популярными запросами украинцев в Google в 2019г стали 8-й сезон "Игры престолов" и Зеленский, возросло число запросов на украинском языке

Мобильные операторы и киевский метрополитен согласовывают проект запуска 4G в подземке – "Киевстар

До конца года государство будет знать о качестве Интернета во всех соцобъектах – Гончарук

Google и Facebook могут получить крупные штрафы за нарушения избирательного законодательства РФ - законопроект

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА