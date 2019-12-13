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11:47 13.12.2019

Минцифры разместило проект "Дия" в "облаке" провайдера De Novo

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Минцифры разместило проект "Дия" в "облаке" провайдера De Novo

 Министерство цифровой трансформации Украины разместило ІТ-систему проекта "Дия" в "облаке" украинского провайдера облачных услуг De Novo, сообщила компания в Facebook в пятницу.

"Создание проекта "Дия" и его размещения в облаке De Novo - это еще один важный шаг на пути к глобальной цифровой трансформации, которая движет Украину в будущее", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 11 декабря 2019 года запустил бета-тестирование приложения "Дия", которое, в частности, позволит пользоваться электронным водительским удостоверением и электронным техническим паспортом автомобиля.

Компания De Novo специализируется на предоставлении профессиональных IТ-услуг, облачных сервисов и услуг коммерческого центра обработки данных лидерам динамичных сегментов украинского рынка.

Акционерами De Novo являются международный инвестиционно-технологический холдинг KM Core, глобальный инвестиционный фонд корпорации Intel - Intel Capital и IFC (Международная финансовая корпорация), входящая в группу Мирового банка.

В "облаке" дата-центра De Novo находится ІТ-система ProZorro.

Теги: #минцифры #de_novo #дия
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