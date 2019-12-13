Телеком

10:38 13.12.2019

Минцифры набирает IT-команду для развития приложения "Дия"

2 мин читать
Минцифры набирает IT-команду для развития приложения "Дия"

 Министерство цифровой трансформации Украины набирает команду специалистов для развития мобильного приложения "Дия", сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Мы создаем собственную IT-команду. Команду, которая будет 24/7 заниматься развитием приложения "Дия". Наша цель - делать несколько релизов в месяц с новыми услугами, для этого нужна глубокая концентрация", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, в частности, предлагаются вакансии: Team Lead (руководитель команды) для разработок в системе iOS; Team Lead для разработок в системе Android; Team Lead|Senior (Backend Team) с опытом в разработке программно-аппаратной части сервиса (Node JS); Team Lead|Senior QA; UI/UX Designer; Business Analyst; Project manager (задачи - ведение проектной документации, составление плана проекта, управление рисками и решение конфликтных ситуаций, оценка состояния выполнения и регулирования хода реализации проектов и т.д.).

Федоров отметил, что старт работы команды уже в январе 2020 года.

"Это будет первая современная государственная мини IT-компания. Без бюрократии, с четкими KPI, даже с кофе и в open space. Финансировать будем за счет экономии денег на IT-закупках. Напоминаю, что каждую неделю мы экономим миллионы, останавливающие подозрительные тендеры. Уже сэкономили на десяток IT-компаний", - добавил он.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 11 декабря 2019 года запустил бета-тестирование приложения "Дія", которое, в частности, позволит пользоваться электронным водительским удостоверением и электронным техническим паспортом автомобиля.

Теги: #минцифры #специалисты #дия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:47 13.12.2019
Минцифры разместило проект "Дия" в "облаке" провайдера De Novo

Минцифры разместило проект "Дия" в "облаке" провайдера De Novo

10:10 10.12.2019
Минцифры совместно с Startup Grind Kyiv и USAID отберет 15 стартапов для участия в конференции Startup Grind Global 2020 в Кремниевой долине

Минцифры совместно с Startup Grind Kyiv и USAID отберет 15 стартапов для участия в конференции Startup Grind Global 2020 в Кремниевой долине

19:07 03.12.2019
Минцифры начало сотрудничать с Currency.com в развитии отраслевого законодательства Украины

Минцифры начало сотрудничать с Currency.com в развитии отраслевого законодательства Украины

13:02 25.11.2019
Минцифры запустило сайт по измерению скорости интернета в Украине

Минцифры запустило сайт по измерению скорости интернета в Украине

21:38 24.11.2019
Глава Минцифры: В Украине спустя три-пять лет все услуги будут на едином сайте

Глава Минцифры: В Украине спустя три-пять лет все услуги будут на едином сайте

10:25 22.11.2019
Кабмин уволил Александра Рыженко с должности госсекретаря Минцифры

Кабмин уволил Александра Рыженко с должности госсекретаря Минцифры

17:36 21.11.2019
Минцифры начало сотрудничать с компанией Visa

Минцифры начало сотрудничать с компанией Visa

12:47 06.11.2019
Проект госбюджета-2020 предусматривает финансирование Минцифры в сумме 227,1 млн грн

Проект госбюджета-2020 предусматривает финансирование Минцифры в сумме 227,1 млн грн

15:44 16.10.2019
Минцифры будет сотрудничать с Минэкономики и диджитализации Германии в сфере блокчейна и кибербезопасности

Минцифры будет сотрудничать с Минэкономики и диджитализации Германии в сфере блокчейна и кибербезопасности

17:42 15.10.2019
Минцифры анонсирует аудит и реформу Госспецсвязи

Минцифры анонсирует аудит и реформу Госспецсвязи

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Решение о продаже прав на трансляцию "Слуги народа" российскому "ТНТ" принимала шведская Eccho Rights – "Квартал 95"

NEQSOL Holding закрыл сделку по покупке "Vodafone Украина" с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI

Bakcell купит "Vodafone Украина" за $734 млн, оператор продолжит работу под брендом Vodafone

МТС уйдет с украинского телеком-рынка, продав "Vodafone Украина" за $734 млн

Нацсовет по телерадио проведет внеплановую проверку телеканала "NewsOne"

ПОСЛЕДНЕЕ

Решение о продаже прав на трансляцию "Слуги народа" российскому "ТНТ" принимала шведская Eccho Rights – "Квартал 95"

"1+1 media" и "Киевстар" запускают совместный сервис "Киевстар ТВ" с доступом для абонентов любых интернет-провайдеров

lifecell запускает услугу виртуального номера

УГЦР визуализировал зоны покрытия территории Украины сетями мобильной связи и Wi-Fi-сигналом

Самыми популярными запросами украинцев в Google в 2019г стали 8-й сезон "Игры престолов" и Зеленский, возросло число запросов на украинском языке

Мобильные операторы и киевский метрополитен согласовывают проект запуска 4G в подземке – "Киевстар

До конца года государство будет знать о качестве Интернета во всех соцобъектах – Гончарук

Google и Facebook могут получить крупные штрафы за нарушения избирательного законодательства РФ - законопроект

NEQSOL Holding закрыл сделку по покупке "Vodafone Украина" с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI

Украина поднялась на 4 позиции в цифровом рейтинге Huawei

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА