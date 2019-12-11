Телеком

14:12 11.12.2019

"1+1 media" и "Киевстар" запускают совместный сервис "Киевстар ТВ" с доступом для абонентов любых интернет-провайдеров

2 мин читать
"1+1 media" и "Киевстар" запускают совместный сервис "Киевстар ТВ" с доступом для абонентов любых интернет-провайдеров

Медиагруппа "1+1 media" и оператор мобильной связи компания "Киевстар" объединили на платформе "Киевстар ТВ" совместный проект "Домашнее телевидение" и услугу Kyivstar Go TV, открыв доступ к платформе для абонентов любых интернет-провайдеров, сообщается на сайте "1+1 media".

"Киевстар ТВ" – это новое решение, которое позволит пользователям сервиса смотреть телевизионные каналы и контент видео-библиотеки с различных устройств и в любом месте, где есть доступ к скоростному фиксированному или мобильному интернету", - уточняется в сообщении.

Согласно релизу, на платформе доступны более 150 телеканалов и свыше 7 тыс. фильмов и сериалов, есть возможность просматривать контент на пяти устройствах без дополнительной платы (смартфон, планшет, ноутбук, SmartTV и ТВ-тюнер), есть функции паузы и записи эфира.

Для абонентов "Киевстар" интернет-трафик при просмотре "Киевстар ТВ" не тарифицируется.

"Амбиции у проекта очень высокие, мы нацелены на лидерство в сегменте", − цитирует пресс-служба слова исполнительного директора и директора направления платного телевидения группы "1+1 media" Ярослава Пахольчука.

Приложение "Киевстар ТВ" доступно в App Store и Play Market. Также доступной является web-версия приложения и возможность просмотра с помощью ТВ-приставки.

Стоимость услуги – от 40 до 220 грн/мес.

Медиахолдинг "1+1 медиа", контролирует телеканалы "1+1", "2+2", ТЕТ, "ПлюсПлюс", "1+1 International" и "Униан-ТВ" и "Бигуди" а также информагентство "УНИАН", интернет-проекты "Главред" и "Телекритика". Холдинг также имеет собственный производственный департамент, в него входят VOD-платформа "1+1 video" и Высшая школа Media & Production. Основным владельцем группы является бизнесмен Игорь Коломойский.

Теги: #киевстар #тв #1_1_media #интернет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:08 10.12.2019
Самыми популярными запросами украинцев в Google в 2019г стали 8-й сезон "Игры престолов" и Зеленский, возросло число запросов на украинском языке

Самыми популярными запросами украинцев в Google в 2019г стали 8-й сезон "Игры престолов" и Зеленский, возросло число запросов на украинском языке

12:09 10.12.2019
Мобильные операторы и киевский метрополитен согласовывают проект запуска 4G в подземке – "Киевстар

Мобильные операторы и киевский метрополитен согласовывают проект запуска 4G в подземке – "Киевстар

18:42 09.12.2019
До конца года государство будет знать о качестве Интернета во всех соцобъектах – Гончарук

До конца года государство будет знать о качестве Интернета во всех соцобъектах – Гончарук

14:05 03.12.2019
Новогоднее предложение Киевстар: до двух месяцев без платы за услуги

Новогоднее предложение Киевстар: до двух месяцев без платы за услуги

12:35 02.12.2019
Киевстар подключил к 4G еще 1639 населенных пунктов во вcех областях Украины

Киевстар подключил к 4G еще 1639 населенных пунктов во вcех областях Украины

12:18 02.12.2019
"Домашний Интернет" от Киевстар подключили уже 1 миллион украинцев

"Домашний Интернет" от Киевстар подключили уже 1 миллион украинцев

13:02 25.11.2019
Минцифры запустило сайт по измерению скорости интернета в Украине

Минцифры запустило сайт по измерению скорости интернета в Украине

12:55 25.11.2019
"Киевстар" запустил телемедицинское приложение с платными онлайн-консультациями Doctor Online

"Киевстар" запустил телемедицинское приложение с платными онлайн-консультациями Doctor Online

15:34 19.11.2019
Власти Ирана ставят возобновление работы интернета в зависимость от нормализации обстановки

Власти Ирана ставят возобновление работы интернета в зависимость от нормализации обстановки

12:58 19.11.2019
"Киевстар" разрешил партнерским техно-сетям оформлять договора подключения для бизнеса

"Киевстар" разрешил партнерским техно-сетям оформлять договора подключения для бизнеса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

NEQSOL Holding закрыл сделку по покупке "Vodafone Украина" с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI

Bakcell купит "Vodafone Украина" за $734 млн, оператор продолжит работу под брендом Vodafone

МТС уйдет с украинского телеком-рынка, продав "Vodafone Украина" за $734 млн

Нацсовет по телерадио проведет внеплановую проверку телеканала "NewsOne"

"Киевстар" в III кв. выплатил 4,5 млрд грн дивидендов

ПОСЛЕДНЕЕ

lifecell запускает услугу виртуального номера

УГЦР визуализировал зоны покрытия территории Украины сетями мобильной связи и Wi-Fi-сигналом

Google и Facebook могут получить крупные штрафы за нарушения избирательного законодательства РФ - законопроект

Минцифры начало сотрудничать с Currency.com в развитии отраслевого законодательства Украины

NEQSOL Holding закрыл сделку по покупке "Vodafone Украина" с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI

Украина поднялась на 4 позиции в цифровом рейтинге Huawei

Сделка по покупке "Vodafone Украина" азербайджанской Bakcell произошла по низкому мультипликатору – учредитель ICU

lifecell ожидает позитивного влияния покупки "Vodafone Украина" азербайджанской Bakcell на развитие конкуренции на телеком-рынке Украины

EBay продал StubHub за $4,05 млрд швейцарской Viagogo

Продажа "Vodafone Украина" существенно не повлияет на деятельность оператора – глава НКРСИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА