"1+1 media" и "Киевстар" запускают совместный сервис "Киевстар ТВ" с доступом для абонентов любых интернет-провайдеров

Медиагруппа "1+1 media" и оператор мобильной связи компания "Киевстар" объединили на платформе "Киевстар ТВ" совместный проект "Домашнее телевидение" и услугу Kyivstar Go TV, открыв доступ к платформе для абонентов любых интернет-провайдеров, сообщается на сайте "1+1 media".

"Киевстар ТВ" – это новое решение, которое позволит пользователям сервиса смотреть телевизионные каналы и контент видео-библиотеки с различных устройств и в любом месте, где есть доступ к скоростному фиксированному или мобильному интернету", - уточняется в сообщении.

Согласно релизу, на платформе доступны более 150 телеканалов и свыше 7 тыс. фильмов и сериалов, есть возможность просматривать контент на пяти устройствах без дополнительной платы (смартфон, планшет, ноутбук, SmartTV и ТВ-тюнер), есть функции паузы и записи эфира.

Для абонентов "Киевстар" интернет-трафик при просмотре "Киевстар ТВ" не тарифицируется.

"Амбиции у проекта очень высокие, мы нацелены на лидерство в сегменте", − цитирует пресс-служба слова исполнительного директора и директора направления платного телевидения группы "1+1 media" Ярослава Пахольчука.

Приложение "Киевстар ТВ" доступно в App Store и Play Market. Также доступной является web-версия приложения и возможность просмотра с помощью ТВ-приставки.

Стоимость услуги – от 40 до 220 грн/мес.

Медиахолдинг "1+1 медиа", контролирует телеканалы "1+1", "2+2", ТЕТ, "ПлюсПлюс", "1+1 International" и "Униан-ТВ" и "Бигуди" а также информагентство "УНИАН", интернет-проекты "Главред" и "Телекритика". Холдинг также имеет собственный производственный департамент, в него входят VOD-платформа "1+1 video" и Высшая школа Media & Production. Основным владельцем группы является бизнесмен Игорь Коломойский.