Телеком

17:49 10.12.2019

lifecell запускает услугу виртуального номера

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lifecell запускает услугу виртуального номера

Мобильный оператор lifecell запускает "Виртуальный номер BiP" - услугу, с помощью которой можно в любой точке мира приобрести и пользоваться украинским номером телефона без наличия SIM-карты с помощью мессенджера BiP.

Как сообщила пресс-служба компании, эта опция предусматривает предоставление исключительно голосовой телефонии через приложение BiP.

Для того, чтобы воспользоваться услугой виртуального номера от lifecell, необходимо: пройти короткую регистрацию и выбрать номер; загрузить мессенджер BiP для Android или iOS; подключиться к Интернету и ввести полученный виртуальный номер в мессенджере.

"Виртуальный номер BiP" - это уже вторая услуга мобильного оператора lifecell, воспользовавшись которой можно получить украинский номер телефона без наличия физической

SIM-карты. Недавно мы запустили продажу eSIM. Теперь мы предлагаем виртуальный номер BiP. С помощью новой услуги больше людей за границей смогут в режиме онлайн получить украинский номер с "домашней" тарификацией звонков при наличии Интернета в любой стране мира", - цитирует пресс-служба оператора директора по маркетингу компании Дмитрия Дзябуру.

Как сообщалось, lifecell в начале ноября 2019 года запустил услугу оформления eSIM – альтернативу физическим SIM-картам. В настоящее время eSIM доступна для iPhones (XS, XR, XS MAX, 11, 11 PRO, 11 PRO MAX), iPad (3rd generation, PRO, AIR, MINI 5), Google Pixel (2, 3).

Теги: #номер #lifecell #услуга
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