Google и Facebook могут получить крупные штрафы за нарушения избирательного законодательства РФ - законопроект

Поправки в КоАП о ведении штрафов для иностранных СМИ за нарушение избирательного законодательства РФ будут внесены в Госдуму в весеннюю сессию - при одобрении законопроекта под административную ответственность в случае нарушений попадут и такие интернет-гиганты, как Google, Facebook и Youtube, заявил автор инициативы, первый замглавы фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.

"Экспертный совет "Единой России" одобрил законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) о введении штрафов для иностранных СМИ за нарушения российского избирательного законодательства, теперь необходим отзыв правительства, и уже, вероятно, в весеннюю сессию законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы", - сообщил Шхагошев "Интерфаксу" в пятницу.

"В статье 5.11 КоАП говорится о международных организациях, и Google, Facebook и Youtube - это международные организации, агрегаторы новостей. Если закон будет принят, то они попадут под его действие, именно как международные организации", - пояснил парламентарий.

Предложенные Шхагошевым поправки вносят изменения в статьи в статьи 3.5 и 5.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Парламентарий предлагает установить штрафы за нарушение правил предвыборной агитации для граждан в размере от 112 тысяч до 170 тысяч рублей, для юридических лиц, куда попадают и иностранные СМИ, - от 2,25 млн до 3,38 млн рублей.

В проекте закона указано, что в отношении иностранных СМИ могут быть применены штрафы в размере до 4% "от ежегодного оборота иностранного средства массовой информации за предшествующий календарный год в зависимости от того, что больше".

Ранее Шхагошев заявлял "Интерфаксу", что считает введение штрафов для иностранных СМИ и информационных гигантов "цивилизованным методом", основанным "на практике западных стран".

При этом он указывал, что своими поправками законодатели "не претендуют на редакционную политику иностранных СМИ, но если они нарушили, то должны заплатить штраф".

По подсчетам парламентария, в случае нарушений российского законодательства в период выборов информационные гиганты, подобные Google, могут заплатить "миллиардные штрафы".