Минцифры начало сотрудничать с Currency.com в развитии отраслевого законодательства Украины

Министерство цифровой трансформации Украины объявило во вторник о подписании меморандума о сотрудничестве с торговой платформой Currency.com (Беларусь) по вопросам развития криптовалют и украинского законодательства относительно IT.

Согласно сообщению на сайте Минцифры, рабочая группа министерства совместно с экспертами Currency.com будут заниматься разработкой законопроектов, учитывая белорусский опыт создания законодательных актов для регулирования отрасли IT.

Как уточняется, эксперты обсуждают возможность создания в Украине модели, приближенной к Белорусскому парку высоких технологий (ПВТ), - специальной налогово-правовой экосистемы, созданной с целью формирования благоприятных условий для разработки программного обеспечения, информационно-коммуникационных технологий, способствующих повышению конкурентоспособности национальной экономики.

"В этом году от Парка ожидается $2 млрд выручки - в течение двух лет цифра выросла в 2,5 раза. Налоговый эффект для госбюджета - примерно $350 млн. В Украине эти цифры могут быть в несколько раз выше", - цитирует пресс-служба консультанта наблюдательного совета ПВТ Николая Марковника.