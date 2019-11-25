Телеком

17:57 25.11.2019

Сделка по покупке "Vodafone Украина" азербайджанской Bakcell произошла по низкому мультипликатору – учредитель ICU

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Сделка по покупке "Vodafone Украина" азербайджанской Bakcell произошла по низкому мультипликатору – учредитель ICU

Сделка по продаже "МТС" (РФ) азербайджанской телекоммуникационной компании Bakcell второго по величине мобильного оператора компании "Vodafone Украина" произошла по низкому мультипликатору, считает учредитель группы ICU Макар Пасенюк.

"Сделка произошла по низкому мультипликатору. Не думаю, что эта сделка как-то повлияет на конкуренцию основных операторов украинского рынка мобильной связи", - заявил он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Пасенюк также подчеркнул важность для потребителей и абонентов "Vodafone Украина" продолжения азербайджанской стороной инвестиционной политики компании в части инвестирования в 4G-инфраструктуру.

Теги: #пасенюк #vodafone_украина #icu #мтс
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