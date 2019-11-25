lifecell ожидает позитивного влияния покупки "Vodafone Украина" азербайджанской Bakcell на развитие конкуренции на телеком-рынке Украины

Оператор мобильной связи компания lifecell ожидает, что продажа"МТС" (РФ) азербайджанской телекоммуникационной компании Bakcell второго по величине мобильного оператора компании "Vodafone Украина" окажет позитивное влияние на развитие конкуренции на телеком-рынке Украины.

"lifecell приветствует нового стратегического инвестора в Украине и ожидает, что смена собственника второго игрока отечественного телеком-рынка будет нести позитивное влияние на реальное развитие свободной конкуренции на этом рынке", - заявили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе оператора.

Ранее глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, Александр Животовский сказал, что продажа "Vodafone Украина" существенно не повлияет на деятельность оператора.

По мнению национального оператора фиксированной связи компании "Укртелеком" (владеет мобильным оператором компанией "ТриМоб"), продажа "Vodafone Украина" не приведет к существенным изменениям рынка мобильной связи.

В то же время глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что после продажи "Vodafone Украина" станет единственным мобильным оператором в стране без российского капитала.

Российская "МТС" подписала с компанией OOO Telco Solutions and Investments (подконтрольна азербайджанской телекоммуникационной компании Bakcell, которая входит в группу компаний NEQSOL Holding) юридически обязывающее соглашение о продаже ее телекоммуникационного бизнеса в Украине.

МТС через свою 100%-ную "дочку" Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург) продает 100%-ную долю в компании Preludium BV (Нидерланды), единственном акционере ПрАО "ВФ Украина" (ТМ "Vodafone Украина"), за $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн. Акционеры российской компании по итогам сделки получат спецдивиденды.

Смена собственника не повлияет на операционную деятельность "Vodafone Украина". Компания продолжит оказывать услуги под брендом Vodafone.