HP вновь отклонила предложение Xerox, ставит под сомнение ее способность привлечь финансирование

Совет директоров HP Inc. вновь подтвердил, что не готов принять предложение Xerox Corp. о покупке компании за $33 млрд, поскольку считает, что оно существенно недооценивает HP.

Кроме того, гендиректор HP Энрике Лорес и председатель совета директоров Чип Берг в письме руководству Xerox поставили под сомнение способность этой компании привлечь необходимые средства для финансирования потенциальной сделки.

Как сообщалось, 5 ноября Xerox сделала предложение о покупке HP, оценив компанию в $33 млрд. Xerox предложила за каждую акцию HP $17 денежными средствами и 0,137 собственной акции. Совет директоров HP 17 ноября отклонил предложение Xerox, заявив, что сделка не отвечает интересам ее акционеров.

Вслед за этим, 21 ноября, Xerox направила письмо руководству HP, в котором пригрозила, что обратится с предложением о покупке напрямую к акционерам компании, если совет директоров не разрешит ей проведение due diligence до 25 ноября.

В ответном письме HP, адресованном гендиректору Xerox Джону Висентину и обнародованном в воскресенье на ее сайте, отмечается, что совет директоров не видит оснований для предоставления Xerox доступа к ее финансовым документам для проведения due diligence.

"Мы подтверждаем, что мы отклоняем предложение Xerox, поскольку оно существенно недооценивает HP. Более того, оно требует выполнения множества условий и несет в себе неопределенность. В частности, остается неопределенность относительно способности Xerox привлечь средства для оплаты денежной составляющей сделки, а также сомнения в целесообразности непомерно высокой долговой нагрузки, которую имела бы объединенная компания в том случае, если Xerox все же смогла бы найти финансирование", - говорится в письме.

В HP подчеркивают, что компания не зависит от сделки с Xerox и уверена в своей стратегии и возможностях.

Кроме того, в письме говорится о том, что Xerox до сих не смогла развеять опасения, выражавшиеся представителями HP в ходе частных переговоров в августе и сентябре. HP хотела бы получить доступ к документам Xerox для проведения due diligence, чтобы оценить, имеет ли смысл комбинация с компанией.

"Совет директоров HP служит интересам акционеров компании и ее акционеров, а не интересам Xerox и ее акционеров, - говорится в письме. У HP есть ряд возможностей для увеличения стоимости на самостоятельной основе. Мы не позволим агрессивным тактикам или враждебным жестам отвлечь нас от ответственности двигаться наилучшим путем".

В своем письме HP отмечает также, что выручка Xerox не оправдывает ожиданий рынка уже пять кварталов подряд.

Акции HP подорожали на 13,1% за последний месяц, Xerox - взлетели в цене почти на 27%.