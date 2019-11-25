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10:01 25.11.2019

В Киеве возле Нацагентства по вопросам госслужбы проходит акция в поддержку кандидата на главу Госкино Синькевич

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В центре Киева началась бессрочная акция против решения конкурсной комиссии Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) в отношении кандидата на должность главы Государственного агентства по вопросам кино Юлии Синькевич.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 9:20 у здания Нацагентства госслужбы на улице Прорезная, собралось около полусотни участников акции. Среди них кинематографисты и другие украинские деятели культуры.

Пришедшие на пикет выступают против непрозрачных условий конкурса на должность главы Госкино и требуют объяснений от Нацагентства госслужбы.

В частности, участники акции считают, что Синькевич, как единственный кандидат, который прошел в третий тур конкурса на должность, должна возглавить Госкино, и требуют у НАГС пересмотреть результаты собеседования и решения о недопуске Синькевич в следующий тур, которое было обнародовано 21 ноября 2019 года.

В руках у участников плакаты с надписями: "Нет кино без главы", "За Синькевич", "Кино будет", "Требуем пересмотреть результаты".

Синькевич с 2013 года является генеральным продюсером Одесского международного кинофестиваля, членом наблюдательного совета и соучредителем Украинской киноакадемии, членом Европейской киноакадемии, Национального союза кинематографистов Украины и Украинского оОкаровского комитета. Училась на юридическом факультете Киево-Могилянской академии, в консерваториях Киева и Сан-Франциско.

Накануне акции, глава НАГС Александр Стародубцев на своей странице в социальной сети Facebook написал, что ситуация с конкурсом на главу Госкино – это персональный вызов для него.

"Мне лично очень плохо от конкурса на Госкино. Комиссия отклонила реально сильного кандидата, и я теперь является частью этой Комиссии. Это был очень сильный кандидат. И я ставил хорошие баллы. И не только я. Очевидно, что так делали не все члены Комиссии. Вообще какое-то странное стечение нефарта (несколько членов Комиссии отсутствовали в этот день) и еще непонятно почему", - написал он..

"Я понимаю, что на этой неделе стал частью процедуры, которая дала ложный результат. Это должно работать по-другому: профессиональные качественные кандидаты должны побеждать в конкурсах. В этом конкурсе такой кандидат был, но не победил. Мне из-за этого очень обидно", - написал Стародубцев.

В то же время, он добавил, что увольняться из-за этого не будет.

"Я пришел выигрывать войну, а не бой. Надеюсь, что новый конкурс на главу Госкино будет объявлен как можно скорее, и этот достойный кандидат сможет принять в нем участие", - заявил глава Нацагентства госслужбы.

Он добавил, что повторный конкурс будет проходить уже по новой, сокращенной процедуре.

Ранее украинские кинематографисты выступили в поддержку Синькевич с письмом к президенту, правительству и министру культуры, молодежи и спорта Украины.

"Украинская киноиндустрия более трех месяцев существует без руководителя главного исполнительного органа власти в области кинематографии - Государственного агентства Украины по вопросам кино. В этих условиях срыв конкурса на эту должность Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы вредит украинской киноиндустрии и подрывает доверие общества к демократическим институтам", - говорится в письме.

Подписанты считают, что человек, который будет занимать позицию главы Госкино, должен соответствовать следующим критериям и обладать такими компетенциями и навыками: знать и понимать специфику процессов кинопроизводства; иметь доступ к лучшим международным практикам киноотрасли в странах Европы и иметь достаточно опыта и знаний для их адаптации к украинским реалиям; иметь опыт создания институтов; уметь строить и координировать большие команды; быть способным сформулировать и артикулировать видение для такого института, как Госкино; свободно владеть английским языком и быть способным представить деятельность ведомства на международных событиях в Украине и за рубежом.

"Мы уверены, что кандидат на должность Главы Госкино Юлия Синькевич имеет все перечисленные навыки, компетенции и видения, которые доказала многолетней плодотворной работой на ниве украинской киноиндустрии, а также показала в публичной презентации своей программы во время конкурса", - подчеркивается в письме.

Теги: #киев #акция_протеста #госкино
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