Телеком

08:33 25.11.2019

МТС уйдет с украинского телеком-рынка, продав "Vodafone Украина" за $734 млн

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МТС уйдет с украинского телеком-рынка, продав "Vodafone Украина" за $734 млн

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) продает свой телекоммуникационный бизнес в Украине (работает под брендом Vodafone) азербайджанскому оператору, акционеры российской компании по итогам сделки получат спецдивиденды.

Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса. В рамках соглашения МТС через свою 100%-ную дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург) продает 100%-ную долю в компании Preludium BV (Нидерланды), единственном акционере ПрАО "ВФ Украина", за $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн. Передача акций пройдет в ближайшее время, отмечает МТС.

На заседании 23 ноября совет директоров МТС рекомендовал утвердить специальные дивиденды в размере 26,48 млрд рублей по итогам девяти месяцев 2019 года с учетом сделки и финрезультатов компании. Компания планирует выплатить 13,25 рубля на акцию и 26,5 рубля на ADR.

Совет рекомендовал назначить на 6 декабря дату закрытия реестра для участия во внеочередном собрании акционеров, а на 10 января 2020 года - дату закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение спецдивидендов.

По словам руководителя МТС Алексея Корни, сделка соответствует обновленной стратегии компании, "которая предполагает концентрацию усилий на российском рынке". Россия генерирует более 90% выручки оператора.

"С учетом незначительной доли украинского бизнеса в масштабе группы, МТС сохранит привлекательный уровень дивидендных выплат в рамках принятой в начале года политики", - приводятся в сообщении слова CEO компании.

Информация о готовящейся продаже "ВФ Украина" появилась летом 2019 года, тогда CEO оператора сообщил о том, что МТС не нуждается в продаже своей "дочки", так как она показывает хорошие операционные и финансовые результаты. В октябре стало известно, что азербайджанский телеком-оператор Bakcell подал ходатайство на покупку актива. 24 октября ходатайство было одобрено.

В ноябре Корня сообщал, что компания ведет переговоры по сделке, но договоренностей пока не достигнуто.

ПрАО "ВФ Украина" оказывает в Украине услуги связи под брендом Vodafone. По итогам 2018 года компания сократила чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом - до 1,8 млрд гривен. В компании объясняют это увеличением затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.

География бизнеса МТС существенно сократилась за последние 3 года. В 2016 году оператор ушел из Узбекистана, продав свой бизнес там за символический $1 из-за разбирательств с американским регулятором, который заподозрил МТС, VEON (ранее Vimpelcom Ltd.) в многомиллионных взятках для обеспечения возможности выйти на местный рынок связи.

В 2017 году МТС покинула Туркмению, так как национальный оператор "Туркментелеком" не продлил договор о сотрудничестве с оператором - это привело к отключению услуг международной и междугородней зоновой связи и услуг доступа в интернет. Сроки выданных разрешений на частоты у "дочки" МТС к тому моменту тоже истекли. По итогам 2017 года МТС зафиксировала убыток от обесценения активов в Туркмении в 3,2 млрд рублей.

В Украине МТС, опасаясь санкций, перешла под бренд Vodafone.

После закрытия сделки у МТС сохранится только два актива за рубежом - в Беларуси (принадлежит 49%) и Армении (принадлежит 100%).

Теги: #россия #украина #сделка #мтс
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