Доля продаж неофициально ввезеных Apple IPhone 11 снизилась на 5-10% - профильная Ассоциация импортеров электроники
Официальный импортер продукции Apple в Украине компания ASBIS считает, что доля продаж неофициально ввезенных устройств снизилась на 5-10%, пишет директор профильной ассоциации "Украинские Импортеры бытовой электроники" Софья Арасланова в своей колонке на сайте ассоциации.
«Традиционно официальный старт продаж в Украине отстает более чем на месяц от всемирного запуска и рынок успевает насытиться «серым» товаром, соответственно спрос на официальный снижается, однако 2019 год стал исключением, - пишет Софья.
За первую неделю продаж IPhone 11 в Украине в этом году Apple занял рекордную для себя долю в продажах мобильных устройств – 24% в денежном эквиваленте. Это значительный рывок, учитывая, что в предстартовой неделе доля составляла 13%, а средний показатель за 10 месяцев текущего года 12,5%. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании GFK Украина. И это на фоне товарного дефицита техники новый модели: по мнению коммерческого директора компании «Фокстрот» Юрия Полищука доля продаж Apple могла быть и 30%.
На рынке есть разные объяснения такого успеха, но всех их объединяет одно – увеличение доли официальных продаж наряду с уменьшением доли так называемой серой техники – это позитивный мотивирующий фактор.
|
Модель
|
Мировой старт
|
Старт в Украине
|
Разница дней
|
Доля офф. Активаций в 2 недели после старта*
|
Дефицит
|
Разница в цене**
|
IPhone 7
|
16/09/2016
|
21/10/2016
|
35
|
40%
|
Очень высокий, продали все и все
|
15%
|
IPhone 8
|
22/09/2017
|
27/10/2017
|
35
|
35%
|
Невысокий
|
20+%
|
IPhone X
|
03/11/2017
|
08/12/2017
|
35
|
35%
|
Средний
|
20+%
|
IPhone Xr
|
17/09/2018
|
02/11/2018
|
46
|
42%
|
Нет
|
20+%
|
IPhone 11
|
20/09/2019
|
11/10/2019
|
21
|
47%
|
Очень высокий, продали все и все
|
12%
*Экспертно
** разница в цене официального товара и нелегального импорта в период официального старта продаж
Ведь в отрасли бытовой техники и электроники, которая лидирует в теневом товарообороте с долей в 21,4 %, сложно оставаться оптимистами и быть привлекательным рынком для мировых брендов.
Почему мы говорим о привлекательности нашего рынка для мировых брендов? Это важный фактор, который играет не последнюю роль и в ценообразовании, и в распределении количества и модельной линейки устройств, которые вендор планирует реализовать на определенном рынке, а также в организации качественного послепродажного обслуживания.
«Имея низкие показатели продаж официальной техники, не попадая в мировую статистику, мы никогда не станем приоритетным рынком и риски входа бренда в нашу страну по-прежнему будут высоки. Ведь Apple не видит потенциального объема рынка, но оценивает риски, когда товар будет абсолютно неконкурентен в условиях высокой доли нелегального импорта», - считает глава Ассоциации.
«Когда Украина сможет наладить качественный обмен с таможенными администрациями стран происхождения товара, закрыть дыры на границах и сделать невозможным реализацию нелегального импорта в стране, тогда мы увидим реальную картинку продаж и потенциал нашего рынка, сможем привлекать все больше разных брендов на внутренний рынок, в результате чего выиграют все. Бизнес получит более сильную и здоровую конкуренцию, страна инвестиции и увеличение налоговых отчислений, а потребитель качественный продукт, сервис и более выгодную цену», - резюмирует Арасланова Софья.