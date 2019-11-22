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13:40 22.11.2019

Доля продаж неофициально ввезеных Apple IPhone 11 снизилась на 5-10% - профильная Ассоциация импортеров электроники

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Официальный импортер продукции Apple в Украине компания ASBIS считает, что доля продаж неофициально ввезенных устройств снизилась на 5-10%, пишет директор профильной ассоциации "Украинские Импортеры бытовой электроники" Софья Арасланова в своей колонке на сайте ассоциации.

 «Традиционно официальный старт продаж в Украине отстает более чем на месяц от всемирного запуска и рынок успевает насытиться «серым» товаром, соответственно спрос на официальный снижается, однако 2019 год стал исключением, - пишет  Софья.

За первую неделю продаж IPhone 11 в Украине в этом году Apple занял рекордную для себя долю в продажах мобильных устройств – 24% в денежном эквиваленте. Это значительный рывок, учитывая, что в предстартовой неделе доля составляла 13%, а средний показатель за 10 месяцев текущего года 12,5%. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании GFK Украина.  И это на фоне товарного дефицита техники новый модели: по мнению коммерческого директора компании «Фокстрот» Юрия Полищука доля продаж Apple могла быть и 30%.

На рынке есть разные объяснения такого успеха, но всех их объединяет одно – увеличение доли официальных продаж наряду с уменьшением доли так называемой серой техники – это позитивный мотивирующий фактор.

Модель

Мировой старт

Старт в Украине

Разница дней

Доля офф. Активаций в 2 недели после старта*

Дефицит

Разница в цене**

IPhone 7

16/09/2016

21/10/2016

35

40%

Очень высокий, продали все и все

15%

IPhone 8

22/09/2017

27/10/2017

35

35%

Невысокий

20+%

IPhone X

03/11/2017

08/12/2017

35

35%

Средний

20+%

IPhone Xr

17/09/2018

02/11/2018

46

42%

Нет

20+%

IPhone 11

20/09/2019

11/10/2019

21

47%

Очень высокий, продали все и все

12%

*Экспертно

** разница в цене официального товара и нелегального импорта в период официального старта продаж

Ведь в отрасли бытовой техники и электроники, которая лидирует в теневом товарообороте с долей в 21,4 %, сложно оставаться оптимистами и быть привлекательным рынком для мировых брендов.

Почему мы говорим о привлекательности нашего рынка для мировых брендов? Это важный фактор, который играет не последнюю роль и в ценообразовании, и в распределении количества и модельной линейки устройств, которые вендор планирует реализовать на определенном рынке, а также в организации качественного послепродажного обслуживания.

«Имея низкие показатели продаж официальной техники, не попадая в мировую статистику, мы никогда не станем приоритетным рынком и риски входа бренда в нашу страну по-прежнему будут высоки. Ведь Apple не видит потенциального объема рынка, но оценивает риски, когда товар будет абсолютно неконкурентен в условиях высокой доли нелегального импорта», - считает глава Ассоциации.

 «Когда Украина сможет наладить качественный обмен с таможенными администрациями стран происхождения товара, закрыть дыры на границах и сделать невозможным реализацию нелегального импорта в стране, тогда мы увидим реальную картинку продаж и потенциал нашего рынка, сможем привлекать все больше разных брендов на внутренний рынок, в результате чего выиграют все. Бизнес получит более сильную и здоровую конкуренцию, страна инвестиции и увеличение налоговых отчислений, а потребитель качественный продукт, сервис и более выгодную цену», - резюмирует Арасланова Софья. 

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