Доля продаж неофициально ввезеных Apple IPhone 11 снизилась на 5-10% - профильная Ассоциация импортеров электроники

Официальный импортер продукции Apple в Украине компания ASBIS считает, что доля продаж неофициально ввезенных устройств снизилась на 5-10%, пишет директор профильной ассоциации "Украинские Импортеры бытовой электроники" Софья Арасланова в своей колонке на сайте ассоциации.

«Традиционно официальный старт продаж в Украине отстает более чем на месяц от всемирного запуска и рынок успевает насытиться «серым» товаром, соответственно спрос на официальный снижается, однако 2019 год стал исключением, - пишет Софья.

За первую неделю продаж IPhone 11 в Украине в этом году Apple занял рекордную для себя долю в продажах мобильных устройств – 24% в денежном эквиваленте. Это значительный рывок, учитывая, что в предстартовой неделе доля составляла 13%, а средний показатель за 10 месяцев текущего года 12,5%. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании GFK Украина. И это на фоне товарного дефицита техники новый модели: по мнению коммерческого директора компании «Фокстрот» Юрия Полищука доля продаж Apple могла быть и 30%.

На рынке есть разные объяснения такого успеха, но всех их объединяет одно – увеличение доли официальных продаж наряду с уменьшением доли так называемой серой техники – это позитивный мотивирующий фактор.

Модель Мировой старт Старт в Украине Разница дней Доля офф. Активаций в 2 недели после старта* Дефицит Разница в цене** IPhone 7 16/09/2016 21/10/2016 35 40% Очень высокий, продали все и все 15% IPhone 8 22/09/2017 27/10/2017 35 35% Невысокий 20+% IPhone X 03/11/2017 08/12/2017 35 35% Средний 20+% IPhone Xr 17/09/2018 02/11/2018 46 42% Нет 20+% IPhone 11 20/09/2019 11/10/2019 21 47% Очень высокий, продали все и все 12%

*Экспертно

** разница в цене официального товара и нелегального импорта в период официального старта продаж

Ведь в отрасли бытовой техники и электроники, которая лидирует в теневом товарообороте с долей в 21,4 %, сложно оставаться оптимистами и быть привлекательным рынком для мировых брендов.

Почему мы говорим о привлекательности нашего рынка для мировых брендов? Это важный фактор, который играет не последнюю роль и в ценообразовании, и в распределении количества и модельной линейки устройств, которые вендор планирует реализовать на определенном рынке, а также в организации качественного послепродажного обслуживания.

«Имея низкие показатели продаж официальной техники, не попадая в мировую статистику, мы никогда не станем приоритетным рынком и риски входа бренда в нашу страну по-прежнему будут высоки. Ведь Apple не видит потенциального объема рынка, но оценивает риски, когда товар будет абсолютно неконкурентен в условиях высокой доли нелегального импорта», - считает глава Ассоциации.

«Когда Украина сможет наладить качественный обмен с таможенными администрациями стран происхождения товара, закрыть дыры на границах и сделать невозможным реализацию нелегального импорта в стране, тогда мы увидим реальную картинку продаж и потенциал нашего рынка, сможем привлекать все больше разных брендов на внутренний рынок, в результате чего выиграют все. Бизнес получит более сильную и здоровую конкуренцию, страна инвестиции и увеличение налоговых отчислений, а потребитель качественный продукт, сервис и более выгодную цену», - резюмирует Арасланова Софья.