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11:48 22.11.2019

IT-индустрия в Харьковской области по итогам 2019 г. может вырасти на четверть - "Харьковский IT-Кластер"

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IT-индустрия в Харьковской области по итогам 2019 г. может вырасти на четверть - "Харьковский IT-Кластер"

 "Харьковский IT-Кластер" прогнозирует рост объемов IT-индустрии в регионе по итогам 2019 года на 25%.

"Согласно динамике последних двух лет, в 2019 году мы ожидаем рост объема индустрии в регионе не менее, чем на 25% по сравнению с результатами 2018 года" - прокомментировала агентству "Интерфакс-Украина" результаты отраслевого исследования Kharkiv IT Research 2.0 CEO "Харьковского IT-Кластера" Ольга Шаповал.

По данным Kharkiv IT Research 2.0, спрос на экспертов в сфере информационных технологий в 2019 году также превышает предложение - потребность компаний в специалистах в полтора раза превышает количество выпускников (харьковские университеты ежегодно выпускают более 2000 молодых специалистов только по профильным специальностям).

Авторы исследования отметили рост популярности неформального образования, а также создание корпоративных учебных центров внутри компаний, которые готовы инвестировать в подготовку молодежи.

Согласно проведенному исследованию, по итогам 2018 года IT-отрасль региона насчитывает около 480 сервисных и продуктовых компаний, а количество IT-специалистов преодолело отметку в 31 тыс. человек.

В целом, по данным Kharkiv IT Research 2.0, IT-индустрия в Харькове в количественном измерении выросла на 24%, а суммарный объем достиг $962 млн в 2018 году, обеспечив рост на уровне 20%.

"Основными рынками экспорта IT-услуг остаются США (74%) и страны Европейского Союза (19%). В этом году среди компаний, принявших участие в исследовании, преобладают IT-услуги для страхования, медицины и образования. E-commerce, разработка развлекательных программ и игр, услуг для путешествий, банкинга и fintech-сервисов являются уже традиционно сильными сторонами харьковских IT компаний", - отмечается в исследовании.

Средний доход харьковского IT-специалиста по данным Kharkiv IT Research 2.0 в 2018 году составлял $2025, что в шесть раз больше среднего дохода харьковчанина ($326) и в пять раз больше среднего дохода по Украине ($380).

В 2018 году харьковские IT-компании по сравнению с 2017 годом уплатили на 28% больше налогов в бюджет страны – 6,4 млрд грн, из которых 45% пошли в местный бюджет.

"Положительным маркером для нас как для индустрии стал потенциал для диалога с государством на местном и национальном уровне. А конструктивный диалог очень важен для сохранения прозрачных долгосрочных "правил игры" и продолжения устойчивого роста IT отрасли", - отметила Шаповал.

Основываясь на макроэкономическом анализе IT-отрасли региона, PwC обновил прогноз динамики роста индустрии, согласно которому, при благоприятных условиях для бизнеса и неизменных налоговых ставок, к 2025 году налоговые выплаты вырастут почти в три раза.

В то же время, по данным исследования, харьковское IT-сообщество сталкивается с рядом вызовов, которые могут несколько сдерживать развитие. В частности, с ростом компаний появляется потребность в коммерческой недвижимости. И если сейчас офисы компаний занимают 217 тыс. кв. м, то только в ближайшие два года возникнет необходимость еще в 61 тыс. кв. м офисных помещений – растет потребность не просто в офисах, но и в целых экосистемах, что обусловливает создание IT-парков.

Исследование IT-отрасли региона Kharkiv IT-research 2.0, "Харьковский IT-Кластер" проводит уже второй год подряд при поддержке PricewaterhouseCoopers и IRS-group. В исследовании приняли участие более 7800 IT- специалистов и 30 компаний Харькова, дополнительно было проведено девять интервью с Топ-менеджерами компаний.

Теги: #it #харьков
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