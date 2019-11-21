Нацсовет телерадиовещания продлил 4 вещателям и НОТУ разрешения на вещание в зоне ООС

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания возобновил разрешения на временное вещание на территориях с особым режимом вещания Национальной общественной телерадиокомпании, "Армии FM", "Перец FM", "Радио М" и "Тризуб ФМ".

Как указывается на сайте Нацсовета, новые разрешения выданы сроком на один год.

Согласно разрешениям, НОТУ будет транслировать шесть программ: "Украинская радио" в Константиновке и Лисичанске; "Радио "Луч" В Бахмутовке и Лисичанске; "Радио Культура" в Горняке и Бахмутовке; "Голос Донбасса" в Бахмуте, Волновахе, Краматорске, Мариуполе и Бахмутовке; "Украинская радио. Пульс " в Беловодске, Белолуцке, Зориновке, Лисичанске, Марковцах, Сватово, Станице Луганской и Троицком. Кроме того, "UА: ПЕРВЫЙ" будет транслироваться в Горняке.

Центральная телерадиостудия Министерства обороны Украины (позывные "Армия FM - военное радио") будет продолжать вещание в Широком.

Передачи ООО "ТРК Класс" (позывные "Перец FM", "Стильное") будут вещать в Константиновке Донецкой области.

В Горняке (Донецкая обл.) будут транслироваться программы ООО "Телерадиокомпания "Возможность" (позывные "Радио М").

Телерадиокомпания "Тризуб ФМ" (позывные "Тризуб ФМ/Trident FM") продолжит вещание в Горняке и Гнутовом.