SAP ведет переговоры с 5 компаниями о статусе партнера

SAP открыта к привлечению новых партнеров в Украине. В частности, сейчас компания ведет переговоры с 5 потенциальными партнерами, отметила менеджер по работе с партнерами Анна Лапчук во время пресс-брифинга в пятницу в Киеве.

“На данный момент в Украине 18 компаний обладают статусом авторизированного партнера SAP”, - заявил директор SAP в Центральной и Восточной Европе Том Киндерманс

Как напомнил Том Киндерманс, стратегия развития партнерской экосистемы (SAP PartnerEdge) ориентированна на максимальную поддержку партнеров в проектах по разработке и внедрению инновационных решений на основе платформы и продуктов SAP.

По его словам, партнерская программа SAP представляет собой простую и понятную бизнес-модель взаимодействия SAP и партнеров по принципу единого подхода – к ней может присоединиться не только системный интегратор, ресселер или разработчик, в том числе, и стартап. Главное – понимание рынка и потребностей заказчика, а также готовность развиваться.

SAP - один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений, помогает компаниям эффективнее управлять своим бизнесом. Решениями и сервисами SAP пользуются более 380 000 клиентов. Партнерская сеть SAP насчитывает более 20 тыс компаний.

На украинский рынок компания SAP вышла в 1995 году. В Украине клиентами являются более 250 государственных организаций, а также предприятия различных отраслей.

С января 2018 года SAP Украина входит в регион Центральная и Восточная Европа, ранее компания входила в регион “РФ и страны СНГ”.