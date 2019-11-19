"Киевстар" разрешил партнерским техно-сетям оформлять договора подключения для бизнеса

Мобильный оператор-компания "Киевстар" заключила партнерские соглашения с восемью сетями техно-маркетов, разрешающие оформлять договора по подключению бизнес-клиентов в магазинах этих сетей.

Как сообщила пресс-служба компании, партнерами "Киевстар" в программе по упрощению подключения для бизнеса стали все магазины сетей "Алло", "Жжук", Ringoo, МТА ("Мультимедиа"), Fishki.ua, "Компьютерный Мир", "Кибернетики" и "Вухо.ком". Их сотрудники помогут просто и быстро оформить договор в более чем 1100 магазинах партнеров по всей Украине.

"Для бизнес-клиентов компания предоставляет пакетные предложения и создает комплексные тарифные планы, которые существенно упрощают работу. В частности, в тарифных планах предоставляется доступ к приложениям лицензионного Microsoft Office 365, Mobile ID и виртуальная АТС, что позволяет полностью контролировать вызовы и сохранять историю разговоров. Все это предоставляется без каких-либо дополнительных оплат", - подчеркивается в сообщении оператора.

Как сообщалось, "Киевстар" с 15 ноября 2019 года увеличил количество услуг в тарифе "Киевстар Семья" без изменения стоимости.

"Киевстар" - украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами к концу 2018 года пользовалось около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.