Телеком

17:34 15.11.2019

Киев планирует начать запуск 4G в метрополитене в I кв.-2020 – советник мера

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Киев планирует начать запуск 4G в метрополитене в I кв.-2020 – советник мера

Старт работы сети 4G в Киевском метрополитене планируется на первый квартал 2020 года, сообщил советник мэра Киева Максим Бахматов в Facebook в пятницу.

По его словам, в частности, сначала планируется подключить к связи четвертого поколения станции метро "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Нивки", "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь", "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская", а в конце 2020 - начале 2021-го - подключить все станции и туннели.

По словам Бахматова, к настоящему времени уже проведены переговоры и согласована общая схема имплементации с ключевыми операторами мобильной связи "Vodafone Украина", "Киевстар" и lifecell.

При этом, добавил он, для реализации проекта еще необходимо, чтобы КП "Киевский метрополитен" подписал технические условия, а Киевский горсовет утвердил тарифы за телеком-доступ к коммунальным объектам транспорта города.

Кроме того, Huawei Ukraine необходимо провести обзор площадок метро, разработать и согласовать рабочий проект внедрения 4G, провести экспертизы соответствующими государственными службами, а КП "Киевский метрополитен" и операторам - подготовить, согласовать и подписать договор доступа, затем совместно с Huawei Ukraine подписать общий документ о старте работ.

Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации, решила выставить на 5G-тендер бывшие частоты прекратившего работу Wimax-оператора FreshTel.

Теги: #киев #метрополитен #связь #4g
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