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18:26 14.11.2019

Нацсовет телерадиовещания закажет в УГЦР просчет телеканалов в 166 населенных пунктах для развития цифровой сети МХ-6

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Нацсовет телерадиовещания закажет в УГЦР просчет телеканалов в 166 населенных пунктах для развития цифровой сети МХ-6

 Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания закажет в госпредприятии "Украинский государственный центр радиочастот" просчет 166 телеканалов по инициативе ООО "ТРК "Этер" для создания общенациональной многоканальной телесети МХ-6.

Соответствующее решение принял регулятор в четверг.

Согласно сообщению на сайте Нацсовета, в частности, регулятор закажет просчет телеканалов для 24 областей Украины и Автономной Республики Крым.

Кроме того, будет заказано четыре частоты для развития местного звукового вещания в Луцке (Волынская обл.) и трех населенных пунктах Львовской области - Жовква, Николаев и Новояворовск.

Для временного вещания просчитают цифровой канал в Станице Луганской (Луганская обл.).

Помимо этого, по ходатайству КП "РС "Голос Киева" (Киев) регулятор обратится в УГЦР по изменению мощности передатчика с 1 до 3 кВт на частоте 98,0 МГц в Киеве. Кроме того, будет заказана замена номинала канала вещания для временного вещания в Скадовске, Чонгаре и Чаплинцах (Херсонская обл.).

Теги: #телеканалы #телерадиовещание #нацсовет
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