"Укртелеком" приветствует модернизацию систем правительственной связи

"Укртелеком" (имеет опыт строительства и обслуживания фиксированных систем специальной связи) считает наиболее защищенной систему специальной связи для представителей государства и армии, объединяющую как фиксированные, так и мобильные каналы, сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов.

"Как специалисты в сфере связи считаем, что наибольшую защищенность и беспрерывность связи обеспечивает сочетание использования фиксированных и мобильных/радио каналов нескольких операторов с современными способами управления сетями и шифрования", - сказал он.

По словам Шуранова, в "Укртелекоме" надеются, что модернизация систем правительственной связи будет проходить на конкурентных условиях с участием ведущих телеком-провайдеров и производителей соответствующего оборудования.

"Укртелеком" приветствует необходимую модернизацию систем правительственной связи. Ведь еще пару лет назад офисы глав облгосадминистраций нередко пользовались телеграммами на несколько страниц для передачи содержания совещаний в регионы", - подчеркнул директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома".

Как сообщалось, министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет инициирует постепенную замену устаревших аппаратов Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) на защищенные смартфоны с мобильным приложением, использующим для голосовой и текстовой связи алгоритмы постквантумной криптографии.