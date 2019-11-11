Телеком

12:00 11.11.2019

Глава Госспецсвязи высказывается за переход на новые стандарты защиты информации

2 мин читать
Глава Госспецсвязи высказывается за переход на новые стандарты защиты информации

Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) Украины должна сосредоточиться на задачах национальной безопасности, избавившись от несвойственных ей функций и перейдя на новые стандарты защиты информации, заявил глава ведомства Валентин Петров в ходе заседания общественного совета при администрации Госспецсвязи.

"Миссия Госспецсвязи заложена в ее названии - специальная связь и защита информации. Все остальное должно трансформироваться. Самое важное сегодня - это дерегуляция. То есть, мы максимально должны отдалиться от бизнеса. Наша задача - защищать те системы, где циркулируют государственные секреты", - приводятся его слова в сообщении на сайте ведомства.

По словам Петрова, в настоящее время необходим постепенный переход от комплексных систем защиты информации к современным рискоориентированным стандартам защиты информации. "Мы предложим Кабинету министров внедрять это. В данном вопросе у нас полное взаимопонимание с Министерством цифрового развития и трансформации. Наше дело - техническое обеспечение системы управления государством, национальная безопасность и системы кризисного управления. Здесь мы должны быть сильными и эффективными", - отметил он.

Глава Госспецсвязи также указал необходимость создания отраслевых стандартов в сфере защиты информации с привлечением отраслевых регуляторов и высказался за упразднение несвойственных функций и техперевооружение службы. При этом Петров подчеркнул, что ведомство является, прежде всего, оператором национальной защищенной сети. "Эта сеть станет основой информационного обмена государственных электронных информационных ресурсов, систем специальной связи и т.п. То есть, мы должны стать главным центром для госресурсов, предоставляя при необходимости услуги наиболее уязвимым объектам критической инфраструктуры", - сказал он.

Как сообщалось, Кабинет министров в октябре 2019 года уволил главу Госспецсвязи Леонида Евдоченко и назначил Валентина Петрова, ранее занимавшего должность руководителя службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны.

Теги: #связь #нацбезопасность #госспецсвязи
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:58 11.11.2019
Дмитрий Дубилет предлагает изменить систему правительственной связи

Дмитрий Дубилет предлагает изменить систему правительственной связи

15:21 08.11.2019
"Киевстар" увеличивает количество услуг в тарифе "Киевстар Семья"

"Киевстар" увеличивает количество услуг в тарифе "Киевстар Семья"

11:16 06.11.2019
Ericsson Ukraine и lifecell с декабря-2019 по июнь-2020 будут демонстрировать 5G в 6 городах Украины

Ericsson Ukraine и lifecell с декабря-2019 по июнь-2020 будут демонстрировать 5G в 6 городах Украины

13:03 31.10.2019
Столтенберг ожидает от Украины внедрения закона о нацбезопасности

Столтенберг ожидает от Украины внедрения закона о нацбезопасности

06:47 31.10.2019
Советник Трампа по России Моррисон покидает свой пост

Советник Трампа по России Моррисон покидает свой пост

18:26 29.10.2019
Конверсия "Интертелекома" в LTE-оператора должна завершиться полным отключением CDMA в Украине - президент "Киевстара"

Конверсия "Интертелекома" в LTE-оператора должна завершиться полным отключением CDMA в Украине - президент "Киевстара"

16:09 29.10.2019
Операторы подписали совместный план по 3G и 4G в диапазоне 900 МГц, новые лицензии могут быть выданы в 2020г

Операторы подписали совместный план по 3G и 4G в диапазоне 900 МГц, новые лицензии могут быть выданы в 2020г

12:28 29.10.2019
Тройка крупнейших мобильных операторов и "Интертелеком" договорились о покрытии всей Украины качественной связью

Тройка крупнейших мобильных операторов и "Интертелеком" договорились о покрытии всей Украины качественной связью

13:44 16.10.2019
Кабмин назначил Валентина Петрова главой Госспецсвязи, Гончарук подтвердил назначение двух замглав ФГИ

Кабмин назначил Валентина Петрова главой Госспецсвязи, Гончарук подтвердил назначение двух замглав ФГИ

17:42 15.10.2019
Минцифры анонсирует аудит и реформу Госспецсвязи

Минцифры анонсирует аудит и реформу Госспецсвязи

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Киевстар" в III кв. выплатил 4,5 млрд грн дивидендов

Тройка крупнейших мобильных операторов и "Интертелеком" договорились о покрытии всей Украины качественной связью

Азербайджанский оператор Bakcell может купить "Vodafone Украина" – госуполномоченный АМКУ

Суд не удовлетворил иск пяти телекомпаний с логопотипом "112.Украина" к Нацсовету по телерадиовещанию об аннулировании лицензий

Украина заинтересована в сотрудничестве с Японией в сфере информационных технологий - Гончарук

ПОСЛЕДНЕЕ

Вицес-спикер Рады призывает взвешенно отнестись к подготовке законопроекта об урегулировании деятельности медиа

"Медиа Группа Украина" в феврале-2020 запустит третий футбольный канал

МГУ запускает информационный телеканал "Украина 24"

Media Group Ukraine запускает информационный канал "Украина 24"

Украина должна усовершенствовать покрытие интернетом, логистику и платежи для развития е-коммерции – Ма

lifecell анонсирует запуск цифровой карты eSIM

Microsoft в Украине ожидает рост доходов от продажи облачных технологий на 50% ежегодно

Нардеп Ткаченко предлагает применять штрафные санкции к убыточным СМИ

Телеканал "Беларусь-1" с 11 ноября начнет показ сериала "Слуга народа" с Зеленским

Законопроекты "Об электронных коммуникациях" и "О развитии инфраструктуры для цифровой трансформации" негативно повлияют на рынок провайдеров - ИнАУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА