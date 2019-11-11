"Медиа Группа Украина" в феврале-2020 запустит третий футбольный канал

ООО "Медиа Группа Украина" (МГУ) в феврале 2020 года в дополнение к телеканалам "Футбол 1" и "Футбол 2" запустит телеканал "Футбол 3".

"Презентовать концепцию полного семейства каналов мы планируем несколько позже, примерно, через один месяц. Естественно, что при расширении линейки футбольного продукта, контент распределится на три канала", – прокомментировал планы МГУ директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов.

По его словам, в данный момент программная политика телеканала "Футбол 3" находится в детальной разработке, с контрагентами подписываются соглашения о новом контенте, его станет больше.

Телеканал будет доступен в кабельных сетях, спутниковой платформе Xtra.tv и на ОТТ-платформе OLL.TV.

МГУ запустила телеканал "Футбол" в 2008 году, а в 2011 году дополнила его телеканалом "Футбол+", которые после ребрендинга в 2013 году стали телеканалами "Футбол 1"/"Футбол 2".

Как сообщалось, в декабре 2019 года Media Group Ukraine (Киев) запустит информационный телеканал "Украина 24".

ООО "Медиа Группа Украина" объединяет национальный эфирный телеканал "Украина", развлекательный молодежный телеканал "НЛО TV"; тематический телеканал "Индиго TV"; тематические каналы "Футбол 1"/"Футбол 2"; региональные телеканалы "Донбасс", "34 телеканал", "Сигма"; оператор спутникового телевидения Xtra TV; международные каналы Ukraine 1/ Ukriane 2, NLO TV 1/ NLO TV 2; продакшн-компании "Теле Про", "Допоможемо ТВ"; медиа-агентство полного цикла "Медиа Партнерство Баинг"; мультимедийную платформу "Сегодня" - теленовости "Сегодня" и сайт segodnya.ua; кроссплатформенный проект Vogue UA.

Собственником медиахолдинга является группа "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова.