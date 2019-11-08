"Киевстар" увеличивает количество услуг в тарифе "Киевстар Семья"

Мобильный оператор компания "Киевстар" с 15 ноября 2019 года увеличивает количество услуг в тарифе "Киевстар Семья" без изменения стоимости.

Как сообщила пресс-служба компании, частью указанного тарифного плана станет услуга "Соцсети и мессенджеры без ограничений", в рамках которой абоненты смогут пользоваться Instagram, Facebook и Facebook Messenger, Telegram, Skype, онлайн-картами и другими приложениями без тарификации мобильного интернета.

Оператор отметил, что тариф "Киевстар Семья" также предлагает: безлимитные звонки в сети "Киевстар", 60 минут для звонков на другие направления по Украине и для международных звонков, 6 тыс. Мб мобильного интернета, возможность пользоваться приложением Kyivstar Go TV с пакетом Light и прочее.

"Киевстар" - украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами к концу 2018 года пользовалось около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.