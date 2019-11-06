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15:46 06.11.2019

Нардеп Ткаченко предлагает применять штрафные санкции к убыточным СМИ

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Нардеп Ткаченко предлагает применять штрафные санкции к убыточным СМИ

Глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко считает целесообразным применять штрафные санкции к убыточным СМИ.

"В футболе, в УЕФА уже десять лет действует принцип, так называемый, фейер-плей ( fair play англ. – "честная игра") условно говоря, сколько зарабатываешь, столько и тратишь. Если в течение трёх лет СМИ постоянно убыточное, наверное, есть смысл применения определённых санкций", - сказал Ткаченко в ходе парламентских слушаний "Безопасность деятельности журналистов в Украине" в среду в Киеве.

По словам Ткаченко, эта идея найдёт своё отражение в новом законопроекте о СМИ, над которым в настоящее время работает комитет и который будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады до конца этого года.

Теги: #сми #ткаченко #штрафы
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