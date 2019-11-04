"Vodafone Украина" приглашает к тестированию пользовательского оборудования для сетей NB-IoT компании из других отраслей

Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" сообщил о полной технической готовности собственной NB-IoT сети в Украине и старте пользовательского тестирования, сообщила его пресс-служба.

"Успешные тесты на реальных фрагментах сети "Vodafone Украина" уже состоялись в Харькове, Одессе, Киеве, Житомире, Кропивницком, Кривом Роге, Херсоне и Днепре. Испытания прошли специальные модули для smart metering с автоматизированной передачей показаний, которые предоставили клиенты – компании из сферы ЖКХ", - говорится в сообщении.

"Vodafone Украина" приглашает к тестированию пользовательского оборудования компании из других отраслей – аграриев, логистические компании, предприятия, предоставляющие услуги безопасности, обслуживающие парковки, системы управления освещением и любые другие компании, работающие с датчиками, приборами для снятия показаний, трекерами.

Совместно с партнерами "Vodafone Украина" формирует предложения для клиентов к коммерческой эксплуатации сети.

"Устройства, подключенные к NB-IoT сети, смогут общаться между собой на выделенной частоте 1800 МГц. При этом оборудование может получить стабильный доступ к сети даже в труднодоступных местах, например, в подвалах и шахтах лифтов. Развертывание технологии NB-IоT выполняется на базе сети LTE, что для пользователей и партнеров означает высокий стандарт безопасности", - подчеркивает оператор.

Как отмечают в "Vodafone Украина", технология NB-IоT также позволяет оптимизировать энергопотребление, увеличивая срок жизни батарей девайсов до 10 лет. При этом емкость сети значительно выше, чем в голосовой сети, соответственно, при необходимости есть возможность легко выполнить масштабирование.

Как сообщалось, в феврале 2019 года оператор запустил партнерскую программу для разработчиков проектов и программного обеспечения в сфере "Интернета Вещей" (IoT), облачных технологий и "Больших данных" (Big data) с целью дальнейшего совместного запуска готовых продуктов.

В декабре 2018 года международная Vodafone Group и мобильный оператор "Vodafone Украина" подписали договор об использовании глобальной IoT платформы Vodafone в Украине.

"Vodafone Украина" - второй по величине оператор мобильной связи в Украине - на 99% принадлежит Preludium B.V. (Нидерланды). Является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-йоркской фондовой бирже.