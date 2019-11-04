"Киевстар" в III кв. выплатил 4,5 млрд грн дивидендов

Мобильный оператор "Киевстар" в июле-сентябре 2019 года направил на выплату дивидендов 4,5 млрд грн, отмечается в квартальном отчете на сайте материнской компании VEON.

"В июле 2019 года Национальный банк Украины отменил лимиты на репатриацию дивидендов. VEON считает, что это значительный шаг вперед в поддержке денежных потоков группы", - отмечают в материнской компании.

При этом благодаря ревальвации украинской гривны в долларовом эквиваленте оператор показал больший прирост финрезультатов: за третий квартал 2019 года общий доход "Киевстара" в долларах увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 28% - до $231 млн; показатель EBITDA увеличился на 44% - до $149 млн, а рентабельность по EBITDА - на 7,2 процентных пункта (п. п.) – до 64,8%.

Как сообщалось со ссылкой на отчет материнской компании VEON, "Киевстар" в июле-сентябре 2019 года увеличил общий доход на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 5,828 млрд грн, показатель EBITDA на 33,1% - до 3,772 млрд грн, тем самым увеличив рентабельность по EBITDА на 7,2 процентных пункта (п. п.) – до 64,7%.

"Киевстар" по итогам 2018 года получил чистый доход в размере 18,719 млрд грн, что на 13,2% больше, чем за 2017 год. Также оператор увеличил чистую прибыль на 10,3% до 6 млрд 802,46 млн грн. Показатель EBITDA вырос на 14,2% – до 10,529 млрд грн, при этом маржа EBITDA увеличилась на 0,5 процентных пункта – до 56,2%.

"Киевстар" - украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами по состоянию на конец 2018 года пользовались около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Согласно отчету нидерландской VEON Ltd., она контролирует все 100% акций "Киевстара".

Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).