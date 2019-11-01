Телеком

18:35 01.11.2019

Google покупает производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд

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Google покупает производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд

Американская компания Alphabet Inc., материнская структура Google, достигла соглашения о приобретении компании Fitbit Inc., специализирующейся на производстве фитнес-браслетов, за $2,1 млрд, говорится в пресс-релизе Fitbit.

Google заплатит $7,35 за акцию Fitbit, при том что их цена на закрытие торгов в четверг составляла $6,18. Сделка, как ожидается, будет закрыта в 2020 году.

Fitbit подчеркнула, что данные пользователей не будут использоваться Google в рекламных целях.

О переговорах двух компаний ранее писала газета The Wall Street Journal, отмечая, что приобретение Fitbit позволит Google выйти на новый для себя рынок и упрочить позиции в сегменте устройств для спорта и здорового образа жизни.

Fitbit, войдя в состав Alphabet, получит доступ к технологиям и финансовым возможностям IT-гиганта. Таким образом, компания сможет составить конкуренцию Apple, которая в 2018 году заняла примерно половину мирового рынка "умных" часов, по данным Strategy Analytics.

Fitbit была основана в 2007 году, IPO компании произошло в 2015 году. Помимо фитнес-браслетов, компания также выпускает часы и другие носимые устройства. С момента основания Fitbit продала свыше 100 млн устройств.

Теги: #google
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