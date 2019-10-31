Рада уволила трех членов Нацсовета по телерадиовещанию

Верховная Рада уволила трех членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

За соответствующий проект постановления (№2344) проголосовали 313 народных депутатов на вечернем заседании в четверг.

В связи с окончанием пятилетнего срока полномочий уволены члены Нацсовета по телерадиовещанию Ольга Герасимюк, Александр Ильяшенко и Олег Черныш.

Как подчеркнул с трибуны парламент глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, постановление вступает в силу с момента его принятия.

Верховная Рада назначила Герасимюк, Ильяшенко и Черныша членами регулятора по своей квоте 4 июля 2014 года. Герасимюк занимала должность первого заместителя Нацсовета, Ильяшенко - ответственного секретаря.