Телеком

17:04 31.10.2019

Рада уволила трех членов Нацсовета по телерадиовещанию

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Рада уволила трех членов Нацсовета по телерадиовещанию

 Верховная Рада уволила трех членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

За соответствующий проект постановления (№2344) проголосовали 313 народных депутатов на вечернем заседании в четверг.

В связи с окончанием пятилетнего срока полномочий уволены члены Нацсовета по телерадиовещанию Ольга Герасимюк, Александр Ильяшенко и Олег Черныш.

Как подчеркнул с трибуны парламент глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, постановление вступает в силу с момента его принятия.

Верховная Рада назначила Герасимюк, Ильяшенко и Черныша членами регулятора по своей квоте 4 июля 2014 года. Герасимюк занимала должность первого заместителя Нацсовета, Ильяшенко - ответственного секретаря.

Теги: #телерадиовещание #рада #нацсовет
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