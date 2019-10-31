Телеком

14:19 31.10.2019

Кабмин переподчинил Госкомтелерадио Минкультуры

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Кабмин переподчинил Госкомтелерадио Минкультуры

Кабминет министров Украины передал Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины в ведение Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

Это закреплено постановлением Кабмина №885 от 16 октября 2019 года.

Отныне за обеспечение формирования государственной политики в сфере телевидения и радиовещания отвечает министерство.

Минкультуры также обеспечивает формирование и реализацию госполитики в сопряженных сферах: в сфере информационного суверенитета и информационной безопасности Украины; в сфере государственного иновещания; в информационной и издательской сферах, а также в сфере кинематографии.

При этом основными задачами Госкомтелерадио являются участие в формировании и реализации государственной политики в сфере телевидения и радиовещания.

Теги: #минкультуры #госкомтелерадио
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