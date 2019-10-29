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18:26 29.10.2019

Конверсия "Интертелекома" в LTE-оператора должна завершиться полным отключением CDMA в Украине - президент "Киевстара"

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Конверсия "Интертелекома" в LTE-оператора должна завершиться полным отключением CDMA в Украине - президент "Киевстара"

Мобильные операторы согласовали с отраслевым регулятором совместный план мер об улучшении доступа к мобильному интернету, предусматривающий переход CDMA-оператора компании "Интертелеком" на работу в LTE-формате (4G).

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах Первого инвестиционного форума RE: THINK. Invest in Ukraine в Мариуполе сообщил во вторник президент "Киевстара" Александр Комаров.

По его словам, участники рынка договорились подвигаться дальше в реализации проекта по дефрагментации и перераспределению спектра в 900МГц с получением технейтральности на тот спектр, который останется у операторов. В рамках этого процесса "Киевстар" выдвинул ряд условий, которые должны быть реализованы и отображены в документах и действиях регулятора. Ключевые моменты касаются работы с помехами и технологией CDMA как таковой.

"Для нас есть один важный момент - это перенос голоса из восьмого канала пятого бэнда "левее" от нас, поскольку это один из источников помех. В нашем понимании, технологически это может быть сделано достаточно быстро - где-то в течение года", - подчеркнул Комаров.

По его словам, это увеличит заградительный интервал между GSM и LTE "Киевстара" и CDMA-технологией.

В числе ключевых моментов "Киевстар" также назвал четкую работу с методологией устранения помехи, определением размера помехи и применение коэффициента эффективности спектра.

Кроме того, Комаров отметил, что подписанный участниками рынка документ содержит планы по отключению CDMA-технологии в Украине.

"В общем НКРСИ (Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации - ИФ) как регулятор поддержала необходимость отключения этой технологии... Если быть реалистичным - полное отключение CDMA в Украине возможно в горизонте около трех лет" - заявил президент "Киевстара".

Он также отметил, что CDMA-оператор "Интертелеком" получит LTE-технологию - гораздо более перспективную с точки зрения передачи данных, которая даже позволяет работать с голосовым трафиком.

"В моем понимании, конверсия компании "Интертелеком" из CDMA в LTE-оператора должна завершиться полным выключением технологии CDMA в Украине", - резюмировал президент "Киевстара".

Как сообщалось, мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина", lifecell, "Интертелеком" подписали согласнованный Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информации (НКРСИ) совместный план мер об улучшении доступа к мобильному интернету, согласно которому комиссия может выдать операторам в марте 2020 года новые лицензии на пользование радиочастотами в диапазоне 900 МГц.

Теги: #связь #мобильные_операторы #cdma
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