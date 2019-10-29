Операторы подписали совместный план по 3G и 4G в диапазоне 900 МГц, новые лицензии могут быть выданы в 2020г

Мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина", lifecell, "Интертелеком" подписали согласованный Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информации (НКРСИ), совместный план мер об улучшении доступа к мобильному интернету, согласно которому комиссия может выдать операторам в марте 2020 года новые лицензии на пользование радиочастотами в диапазоне 900 МГц.

"Результатом выполнения Совместного плана должна стать выдача в марте 2020 года операторам телекоммуникаций в пределах используемых ими полос радиочастот новых лицензий на пользование радиочастотным ресурсом для внедрения радиотехнологии "Международная движимая (мобильная) связь ІМТ" и обеспечения максимального покрытия территории Украины сетями движимой (мобильной) связи третьего и четвертого поколений", – указала НКРСИ в сообщении на сайте по итогам заседания во вторник.

Как отметили в НКРСИ, план согласован в рамках выполнения президентского указа от 8 июля 2019 года об улучшении доступа к мобильному интернету. Документ является результатом более 50 совместных рабочих совещаний об улучшении использования радиочастотного ресурса в диапазонах 824-960 МГц. Совещания проходили под руководством комиссии и координацией Офиса президента, Кабмина, а также при участии Минцифры, Офиса эффективного регулирования и Украинской ассоциации операторов связи "ТЕЛАС".

Документ направлен на согласование в администрацию Госспецсвязи, Минэкономики, Минфин, Минобороны, Генштаб Вооруженных сил Украины, Минюст, Нацсовет по вопросам телерадиовещания. Комиссия также подала заявление в Антимонопольный комитет о предоставлении предварительного заключения относительно необходимости получения разрешения о согласованных действиях при реализации плана.