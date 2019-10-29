Телеком

16:09 29.10.2019

Операторы подписали совместный план по 3G и 4G в диапазоне 900 МГц, новые лицензии могут быть выданы в 2020г

2 мин читать
Операторы подписали совместный план по 3G и 4G в диапазоне 900 МГц, новые лицензии могут быть выданы в 2020г

 Мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина", lifecell, "Интертелеком" подписали согласованный Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информации (НКРСИ), совместный план мер об улучшении доступа к мобильному интернету, согласно которому комиссия может выдать операторам в марте 2020 года новые лицензии на пользование радиочастотами в диапазоне 900 МГц.

"Результатом выполнения Совместного плана должна стать выдача в марте 2020 года операторам телекоммуникаций в пределах используемых ими полос радиочастот новых лицензий на пользование радиочастотным ресурсом для внедрения радиотехнологии "Международная движимая (мобильная) связь ІМТ" и обеспечения максимального покрытия территории Украины сетями движимой (мобильной) связи третьего и четвертого поколений", – указала НКРСИ в сообщении на сайте по итогам заседания во вторник.

Как отметили в НКРСИ, план согласован в рамках выполнения президентского указа от 8 июля 2019 года об улучшении доступа к мобильному интернету. Документ является результатом более 50 совместных рабочих совещаний об улучшении использования радиочастотного ресурса в диапазонах 824-960 МГц. Совещания проходили под руководством комиссии и координацией Офиса президента, Кабмина, а также при участии Минцифры, Офиса эффективного регулирования и Украинской ассоциации операторов связи "ТЕЛАС".

Документ направлен на согласование в администрацию Госспецсвязи, Минэкономики, Минфин, Минобороны, Генштаб Вооруженных сил Украины, Минюст, Нацсовет по вопросам телерадиовещания. Комиссия также подала заявление в Антимонопольный комитет о предоставлении предварительного заключения относительно необходимости получения разрешения о согласованных действиях при реализации плана.

Теги: #связь #частоты #мобильные_операторы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:28 29.10.2019
Тройка крупнейших мобильных операторов и "Интертелеком" договорились о покрытии всей Украины качественной связью

Тройка крупнейших мобильных операторов и "Интертелеком" договорились о покрытии всей Украины качественной связью

14:24 10.10.2019
"Киевстар" ждет от УГЦР определения порядка действий операторов в случае возникновения радиопомех от работы их БС

"Киевстар" ждет от УГЦР определения порядка действий операторов в случае возникновения радиопомех от работы их БС

13:34 10.10.2019
Операторы подтвердили возможность сосуществования CDMA и EGSM технологий – "Интертелеком"

Операторы подтвердили возможность сосуществования CDMA и EGSM технологий – "Интертелеком"

11:00 02.10.2019
"Киевстар", Vodafone и lifecell договорились cнизить комиссию за денежные переводы между счетами

"Киевстар", Vodafone и lifecell договорились cнизить комиссию за денежные переводы между счетами

17:04 24.09.2019
Минцифры намерено исследовать реальное покрытие интернетом всей территории Украины

Минцифры намерено исследовать реальное покрытие интернетом всей территории Украины

12:54 23.09.2019
Мобильные операторы изучают инициативу НКРСИ по запрету списывать деньги со счетов пользователей без подтверждения

Мобильные операторы изучают инициативу НКРСИ по запрету списывать деньги со счетов пользователей без подтверждения

11:21 10.09.2019
4G в диапазоне частот 900 МГц сдерживается технологией CDMA - "Киевстар"

4G в диапазоне частот 900 МГц сдерживается технологией CDMA - "Киевстар"

10:05 10.09.2019
"Киевстар" готов участвовать в тендере на частоты 700 МГц

"Киевстар" готов участвовать в тендере на частоты 700 МГц

09:53 10.09.2019
"Киевстар" против отключение "серых" телефонов по IMEI

"Киевстар" против отключение "серых" телефонов по IMEI

09:31 02.09.2019
Депутаты предлагают ввести технейтральность и приравнять отсутствие мобильного устройства в базе IMEI к браку

Депутаты предлагают ввести технейтральность и приравнять отсутствие мобильного устройства в базе IMEI к браку

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Тройка крупнейших мобильных операторов и "Интертелеком" договорились о покрытии всей Украины качественной связью

Азербайджанский оператор Bakcell может купить "Vodafone Украина" – госуполномоченный АМКУ

Суд не удовлетворил иск пяти телекомпаний с логопотипом "112.Украина" к Нацсовету по телерадиовещанию об аннулировании лицензий

Украина заинтересована в сотрудничестве с Японией в сфере информационных технологий - Гончарук

Рада намерена запретить иностранцам владеть провайдерами телесетей с общенациональным покрытием

ПОСЛЕДНЕЕ

Профильный комитет Рады рекомендовал прекратить полномочия трех членов Нацсовета по телерадиовещанию

Законопроект "Об электронных коммуникациях" урегулирует проблемы доступа к инфраструктуре - "Киевстар"

Законопроект "Об электронных коммуникациях" в целом отвечает требованиям перспективного регулирования, но штрафы завышены – "Vodafone Украина"

Facebook запускает в США вкладку с новостями WSJ, Bloomberg и других изданий

Выручка 3M не оправдала ожиданий в III квартале, компания ухудшила прогноз прибыли

SK Hynix в III квартале сократила чистую прибыль на 89%, лучше прогноза

Huawei запускает продажи смартфона со складным экраном Mate X в Китае

"Киевстар" запустил новую линейку тарифов для контрактных и бизнес-абонентов

Американцы и европейцы сообщают о сбое в работе Twitter

Окружной админсуд Киева открыл производство по аннулированию лицензии NewsOne

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА